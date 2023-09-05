Ломился в дом к незнакомцам: актера Алексея Панина в пьяном виде задержали в Эстонии (видео)

Актер не раз попадал в скандалы из-за своего злоупотребления алкоголем

Российский актер Алексей Панин, который выступил против рф после полномасштабного нападения на территорию Украины, приехал в Эстонию, но был задержал правоохранителями. Соответствующее видео появилось в сети.

Как сообщает эстонский портал Delfi.ee во вторник 5 сентября 2023 года, инцидент с 45-летним Алексеем Паниным произошел минувшей ночью. Журналисты ссылаются на анонимный источник — человека из окружения актера.

Сообщается, что Алексей Панин стучался в двери к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Кроме того, бил посуду. По словам источника, актер позвонил ему в 2:45 с просьбой о помощи из участка, рядом с Паниным был полицейский. Правоохранитель отметил, что актера заберут в вытрезвитель.

На ролике можно увидеть, как правоохранители ведут Панина в служебную машину. На актере наручники. Видео тут же разлетелось по российским Телеграм-каналам, к слову, в стране агрессоре актера за антивоенную позицию признали так называемым иноагентом.

Добавим, что ранее в Эстонии Панин "потроллил" свою родную страну. Актер на эстонско-российской границе в шутку стал на колени и умолял пустить его в рф. По словам звезды, он собирается в Эстонии с коллегами посетить "антивоенный кинофестиваль".

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезду "Универа" со скандалом выгнали из аэропорта в Грузии. Актер Виталий Гогунский считает, что это из-за его поддержки кремлевского режима.