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"В клубе кремлевских подстилок пополнение": сеть разносит "камызяк" Мусагалиева и Дорохова за поездку на Донбасс

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов Новость обновлена 10 сентября 2023, 22:46
Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Комики отмалчивались о войне, но теперь всем показали свою поддержку российских оккупантов

Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, прославившиеся участием в КВН с командой "Камызяки", выступили на оккупированной территории Украины. Комики устроили "пляски на костях" в мемориальном комплексе "Саур-Могила" — кургане в Горловском районе Донецкой области.

Как сообщает "Телеграф", юмористы приняли участие в пропагандистском концерте оккупантов по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса". Мусагалиев и Дорохов составили компанию артистам-путинистам Григорию Лепсу, Родиону Газманову, Дмитрию Дюжеву, Шаману и другим.

Так, оба "камызяка" молчали с начала полномасштабной российско-украинской войны. Единственное, Азамат писал в соцсетях "за мир" и знакомых "ребятах в Украине". Однако на выступлении в оккупированной части Украины комики не заикались о мире, а пели перед российскими оккупантами про американцев и германцев, которых могут уничтожить русские "Василии". К примеру, слова из их песни: "Но где-то по бескрайней, заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет…", "Но где-то на просторах, балтийского залива залёг атомоход, с ракетой Булава…"

В соцсетях, в том числе Twitter, поднялась волна хейта после поездки Мусагалиева и Дорохова на оккупированную территорию Украины. Пользователи пишут:

  • "На этой неделе в клубе кремлевских подстилок пополнение. Добро пожаловать товарищи Мусаголиев и Дорохов";
  • "Дорохов и Мусагалиев приехали на Донбасс. Имели столько возможностей не мараться в г*вне и всё равно замарались. Какая мерзость";
  • "Остается надеяться, что детей величайших комиков рф потрогают за душу какие-нибудь вагнеровцы так, как трогали украинских детей";
  • "Два сервильных шута, Мусагалиев и Дорохов, посетили временно оккупированные территории Украины и присягнули на верность чемодану с говном!"
Реакция сети на поездку Мусагалиева и Дорохова на Донбасс
Реакция сети на поездку Мусагалиева и Дорохова на Донбасс
Реакция сети на поездку Мусагалиева и Дорохова на Донбасс

Кроме того, против комика Азамата Мусагалиева, который считается казахом по национальности, выступили в сети и жители Казахстана. К слову, в начале октября там ожидается концерт команды "Камызяки", комментаторы уже просят сорвать мероприятие.

Реакция сети на поездку Мусагалиева и Дорохова на Донбасс

Ранее "Телеграф" сообщал, что поездкой на оккупированную территорию Украины "отличился" Рома Зверь. Фронтмен группы "Звери" осуждал войну, но "переобулся".

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#Донбасс #Комики