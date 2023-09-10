"В клубе кремлевских подстилок пополнение": сеть разносит "камызяк" Мусагалиева и Дорохова за поездку на Донбасс

Комики отмалчивались о войне, но теперь всем показали свою поддержку российских оккупантов

Российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, прославившиеся участием в КВН с командой "Камызяки", выступили на оккупированной территории Украины. Комики устроили "пляски на костях" в мемориальном комплексе "Саур-Могила" — кургане в Горловском районе Донецкой области.

Как сообщает "Телеграф", юмористы приняли участие в пропагандистском концерте оккупантов по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса". Мусагалиев и Дорохов составили компанию артистам-путинистам Григорию Лепсу, Родиону Газманову, Дмитрию Дюжеву, Шаману и другим.

Так, оба "камызяка" молчали с начала полномасштабной российско-украинской войны. Единственное, Азамат писал в соцсетях "за мир" и знакомых "ребятах в Украине". Однако на выступлении в оккупированной части Украины комики не заикались о мире, а пели перед российскими оккупантами про американцев и германцев, которых могут уничтожить русские "Василии". К примеру, слова из их песни: "Но где-то по бескрайней, заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет…", "Но где-то на просторах, балтийского залива залёг атомоход, с ракетой Булава…"

В соцсетях, в том числе Twitter, поднялась волна хейта после поездки Мусагалиева и Дорохова на оккупированную территорию Украины. Пользователи пишут:

"На этой неделе в клубе кремлевских подстилок пополнение. Добро пожаловать товарищи Мусаголиев и Дорохов";

"Дорохов и Мусагалиев приехали на Донбасс. Имели столько возможностей не мараться в г*вне и всё равно замарались. Какая мерзость";

"Остается надеяться, что детей величайших комиков рф потрогают за душу какие-нибудь вагнеровцы так, как трогали украинских детей";

"Два сервильных шута, Мусагалиев и Дорохов, посетили временно оккупированные территории Украины и присягнули на верность чемодану с говном!"

Кроме того, против комика Азамата Мусагалиева, который считается казахом по национальности, выступили в сети и жители Казахстана. К слову, в начале октября там ожидается концерт команды "Камызяки", комментаторы уже просят сорвать мероприятие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поездкой на оккупированную территорию Украины "отличился" Рома Зверь. Фронтмен группы "Звери" осуждал войну, но "переобулся".