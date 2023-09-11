Анастасию Приходько захейтили за поздравление одиозного ведущего с "Миротворца": подробности скандала

Назар Диордица известен скандальными пророссийскими заявлениями

Известная украинская певица Анастасия Приходько попала в новый скандал. Она поздравила с днем рождения телеведущего, который числится в Миротворце из-за "участия в информационных операциях россии Назара Диордицу.

Пост с трогательными словами в адрес скандального журналиста звезда опубликовала в соцсети. Константин Андриюк негативно высказался о певице из-за такого поступка.

Так, Приходько опубликовала снимки с Назаром Диордицей, еще известным как Макс Назаров, на которых они от души смеются. Судя по всему, певица и журналист хорошие друзья.

"Друг, желаю три раза по 33. HBD", — написала заслуженная артистка Украины.

Журналист Константин Андриюк назвал Назара Диордицу участником пророссийской пропаганды, хотя официально таким он не признан. Украинцы в сети тоже не оценили поступок певицы.

"Участие в информационных операциях россии (страна-агрессор), направленных на уничтожения доказательств преступлений российского агрессора и их пособников против Украины. Манипулирование общественно значимой информацией. Участник актов гуманитарной агрессии против Украины", — сказано о нем на сайте Миротворца.

Журналист работал на канале бывшего украинского нардепа с пророссийскими взглядами евгения мураева "НАШ". Из информации из открытых источников известно, что Диордица неоднократно высказывался в русле роспропаганды. К примеру, "Детектор медиa" пишет, что Диордица "легитимизировал российских боевиков", а именно:

заявлял, что "ЛНДР" якобы не признаны террористическими организациями,

заявлял, что Украина якобы вела переговоры с "представителями этих республик",

распространял российские нарративы про оккупированные территории и уверял, что жители Донбасса охотно проголосуют за путина.

А в 2020 году во время прямого эфира Назар Диордица подключил в студию канале "НАШ" одного из так называемых "лидеров ЛНР" Родиона Мирошника. Представитель террористов поговорил с депутатом от "Слуги народа" и на всю страну заявил, что Донбасс не является частью Украины, а ведущий Диордица только подтвердил это.

В начале февраля 2022 года Назар Диордица обозвал "долбо***змом" кричалку украиснких фанатов "Путин ху*йло", которую те скандировали во время полуфинала матча по футзалу на ЧМ Европы. Украиснкая сборная и грала против россиян.

Кроме того, недавно Богдан Диордица попал в новый скандал. На своем эфире он пообщался с блогером Михаилом Чаплыгой, который назвал Украину "страной-террористкой" из-за того, что она обстреливает территорию россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда делся украинский актер Дмитрий Ступка после начала полномасштабного вторжения. Он успел отметиться несколькими скандалами.