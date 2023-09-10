Мила Кунис и Эштон Кутчер оскандалились из-за поддержки актера, осужденного на 30 лет за изнасилования

Письмо актеров в деле Дэнни Мастерсона стало достоянием общественности

Американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые активно поддерживают Украину, угодили в скандал. Звезды выступили в поддержку своего коллеги, звезду сериалов "Шоу 70-х" и "Ранчо" Дэнни Мастерсона, которого на днях осудили на 30-летний срок по делу об изнасилованиях.

Как сообщает CNN, 47-летнего актера Дэнни Мастерсона 8 сентября 2023 года приговорили к 30 годам заключения. Правоохранители признали его виновность в двух из трех обвинений в изнасиловании.

Так, два года назад на Мастерсона открыли дело. Три женщины заявили о том, что актер их изнасиловал в с 2001 по 2003 год. В минувший четверг был вынесен приговор. Стоит добавить, что защита обвиняемого намерена обжаловать это решение, отрицает обвинения и сам фигурант.

В сериале "Шоу 70-х", который сделал Мастерсона популярным, снимались и звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер. Кроме того, Кутчер сыграл с обвиняемым актером в сериале "Ранчо", однако Мастерсона выгнали из проекта после обвинения в изнасиловании.

Эштон Кутчер и Дэнни Мастерсон на съемках "Ранчо". Фото: Getty Images

Актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер оказались среди почти 50 человек, которые поддержали Мастерсона. Так, по просьбе семьи актера они написали письмо, в котором вступились за своего коллегу, ведь знают его 25 лет. В частности, Кутчер отметил в документе, что не верит в способность Мастерсона причинять вред, а Кунис назвала Мастерсона образцом для подражания и другом. Более того, знаменитости благодарили коллегу за образ жизни без наркотиков. Однако в ходе судебного разбирательства прокуроры заявляли, пишет Variety, что обвиняемый накачивал женщин наркотиками, а затем подвергал их сексуальному насилию.

Детали письма звездной пары в деле Мастерсона обнародовал журналист Тони Ортега. В сети поднялся скандал, актерам пришлось объясняться за свои слова. В ролике в Instagram Кунис и Кутчер рассказали, что не писали письма с целью поставить под сомнение легитимность судебной системы. Также актеры заверили, что не хотели травмировать жертв этого судебного дела, они приносят извинения, если подобное произошло. Пара выразила сочувствие каждому, кто когда-либо страдал от сексуального насилия.

В Украине тоже разгорелся скандал из-за обвинений актера Константина Войтенко в домашнем насилии. Бывшая супруга звезды "Коли ми вдома" назвала его тираном и насильником. Войтенко в ответ на слова Валентины Марининой обратился в суд.