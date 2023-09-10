Міла Куніс та Ештон Кутчер оскандалилися через підтримку актора, засудженого на 30 років за зґвалтування

Лист акторів у справі Денні Мастерсона став надбанням громадськості

Американські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер, які активно підтримують Україну, потрапили у скандал. Зірки виступили на підтримку свого колеги, зірку серіалів "Шоу 70-х" і "Ранчо" Денні Мастерсона, якого днями засудили до 30-річного терміну в справі про зґвалтування.

Як повідомляє CNN, 47-річного актора Денні Мастерсона 8 вересня 2023 року засудили до 30 років ув’язнення. Правоохоронці визнали його винним у двох із трьох звинувачень у зґвалтуванні.

Так, два роки тому на Мастерсона порушили справу. Троє жінок заявили про те, що актор їх зґвалтував з 2001 по 2003 рік. Минулого четверга було винесено вирок. Варто додати, що захист обвинуваченого має намір оскаржити це рішення, заперечує звинувачення й сам фігурант.

У серіалі "Шоу 70-х", який зробив Мастерсона популярним, знімалися і зірки Міла Куніс та Ештон Кутчер. Крім того, Кутчер зіграв із обвинуваченим актором у серіалі "Ранчо", проте Мастерсона вигнали з проєкту після звинувачення у зґвалтуванні.

Ештон Кутчер та Денні Мастерсон на зйомках "Ранчо". Фото: Getty Images

Актори Міла Куніс та Ештон Кутчер опинилися серед майже 50 осіб, які підтримали Мастерсона. Так, на прохання сім’ї актора вони написали листа, в якому заступилися за свого колегу, адже знають його 25 років. Зокрема, Кутчер зазначив у документі, що не вірить у здатність Мастерсона завдавати шкоди, а Куніс назвала Мастерсона взірцем для наслідування й другом. Ба більше, знаменитості дякували колезі за спосіб життя без наркотиків. Однак у ході судового розгляду прокурори заявляли, пише Variety, що обвинувачений накачував жінок наркотиками, а потім піддав їх сексуальному насильству.

Деталі листа зіркової пари у справі Мастерсона оприлюднив журналіст Тоні Ортега. У мережі зчинився скандал, акторам довелося пояснювати свої слова. У ролику в Instagram Куніс та Кутчер розповіли, що не писали листа з метою поставити під сумнів легітимність судової системи. Також актори запевнили, що не хотіли травмувати жертв цієї судової справи, вони вибачаються, якщо таке сталося. Пара висловила співчуття кожному, хто колись страждав від сексуального насильства.

В Україні теж спалахнув скандал через звинувачення актора Костянтина Войтенка в домашньому насильстві. Колишня дружина зірки "Коли ми дома" назвала його тираном та ґвалтівником. Войтенко у відповідь на слова Валентини Марініної звернувся до суду.