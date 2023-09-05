Ексдружина актора Кості Войтенка звинувачує його у насильстві: на історію відреагували Єфросиніна, Цимбалюк й інші зірки

Багато акторів підтримали Валентину Марініну, вже з’явилася і реакція каналу, де Войтенко знімається у серіалах

Ексдружина українського актора, зірки "Коли ми вдома" і "Будиночку на щастя" Костянтина Войтенка звинуватила його в домашньому насильстві. На слова танцівниці й акторки Валентини Марініної відреагували українські зірки.

На своїй сторінці в Instagram 34-річна Валентина Марініна (дівоче прізвище, повернуте після розлучення) назвала колишнього чоловіка насильником і тираном. Тоді як 35-річний Костянтин Войтенко поки що на звинувачення публічно не відреагував.

Так, Марініна називає себе "колишньою жертвою, насильником і рятівником в одному флаконі". Зізнається, що на публічну розповідь наважилася лише чотири роки потому. У пості ексдружини актора ряд звинувачень:

"Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і насильник".

"Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство".

"Так, мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко – домашній тиран. Припускаю, з нарцисичним розладом психіки та насильник".

Валентина написала про випадок, коли зверталася до правоохоронців. Щоправда, за її словами, очікуваного захисту жінка не отримала.

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи і він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири", — пише Марініна.

Танцівниця зазначає, що мала місце домашня бійка. Крім того, пише, що чула від чоловіка поради звернутися до психіатра.

"Після домашньої бійки (а ви не думайте, я захищалася, як вміла) – обійми, відпочинок у Туреччині і нове коло розмов уночі (так, насильники "працюють" за зачиненими дверима): "Валь, тобі треба до психіатра, психолог вже не допомагає, психіатр випише пігулки і нормальною станеш, подивись, ти взагалі не ок", – йдеться у дописі.

Марініна додає, що працює з психологами і психотерапевтами вже більше п’яти років. На її думку, найважче було витримувати "тижневі ігри Кості в мовчанку".

"Синці загоїлися швидко. Газлайтинг і психологічне насильство травмували мене набагато глибше", — додає Марініна.

На історію відреагували українські знаменитості. Коментарі на сторінці Валентини залишили ведучі Анатолій Анатоліч та Маша Єфросиніна, продюсер "1+1" Володимир Завадюк, актори Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ксенія Мішина, Олена Світлицька. Остання, до слова, написала: "Нарешті ти розповіла про це! Ти неймовірно сильна дівчинка! Я тебе люблю і обіймаю міцно!"

"Новий канал", зіркою проєктів якого є Костянтин Войтенко, не заявляв про припинення співпраці з актором. Та Телеграм-каналу "Культурна прачечна" компанія повідомила, що в разі звернення до правоохоронних органів і доведення факту насильства одразу опублікується офіційна реакція.

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна одружилися влітку 2015 року. В грудні наступного року стали батьками доньки Емілії. Про розлучення пари стало відомо восени 2022 року.

Тема складних стосунків подружжя обговорювалася задовго до розлучення. Зокрема під час шоу "Танці з зірками", де брав участь Костянтин. На один із ефірів прийшла його тоді ще дружина Валентина, але вийти на паркет до чоловіка так і не наважилася.

Через півроку після новини про розлучення Войтенко розповів про роман з дизайнеркою Наталією Камінською, та колись була подругою Валентини. Нова дівчина актора, як і він, не реагувала публічно на звинувачення з боку Марініної. В соцмережах Камінська ділиться знімками з Костянтином, їхніми дітьми від колишніх стосунків.

Нова дівчина Войтенка не реагує на звинувачення Марініної, а публікує знімки

До слова, і сам актор вирішив опублікувати, як він написав, "фотокарточки нашої щасливої родини". Про звинувачення колишньої продовжив у соцмережах мовчати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розлучаються актори Софія Вергара і Джо Манганьєлло. Зірка з головою поринула в роботу, а днями з’явилася у приголомшливому вбранні на червоній доріжці.