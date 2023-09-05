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Ексдружина актора Кості Войтенка звинувачує його у насильстві: на історію відреагували Єфросиніна, Цимбалюк й інші зірки

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Колишнє подружжя Войтенків - Костянтин і Валентина Новина оновлена 05 вересня 2023, 21:02
Колишнє подружжя Войтенків - Костянтин і Валентина. Фото instagram.com/valya.marinina

Багато акторів підтримали Валентину Марініну, вже з’явилася і реакція каналу, де Войтенко знімається у серіалах

Ексдружина українського актора, зірки "Коли ми вдома" і "Будиночку на щастя" Костянтина Войтенка звинуватила його в домашньому насильстві. На слова танцівниці й акторки Валентини Марініної відреагували українські зірки.

На своїй сторінці в Instagram 34-річна Валентина Марініна (дівоче прізвище, повернуте після розлучення) назвала колишнього чоловіка насильником і тираном. Тоді як 35-річний Костянтин Войтенко поки що на звинувачення публічно не відреагував.

Так, Марініна називає себе "колишньою жертвою, насильником і рятівником в одному флаконі". Зізнається, що на публічну розповідь наважилася лише чотири роки потому. У пості ексдружини актора ряд звинувачень:

  • "Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і насильник".
  • "Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство".
  • "Так, мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко – домашній тиран. Припускаю, з нарцисичним розладом психіки та насильник".

Валентина написала про випадок, коли зверталася до правоохоронців. Щоправда, за її словами, очікуваного захисту жінка не отримала.

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи і він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири", — пише Марініна.

Танцівниця зазначає, що мала місце домашня бійка. Крім того, пише, що чула від чоловіка поради звернутися до психіатра.

"Після домашньої бійки (а ви не думайте, я захищалася, як вміла) – обійми, відпочинок у Туреччині і нове коло розмов уночі (так, насильники "працюють" за зачиненими дверима): "Валь, тобі треба до психіатра, психолог вже не допомагає, психіатр випише пігулки і нормальною станеш, подивись, ти взагалі не ок", – йдеться у дописі.

Марініна додає, що працює з психологами і психотерапевтами вже більше п’яти років. На її думку, найважче було витримувати "тижневі ігри Кості в мовчанку".

"Синці загоїлися швидко. Газлайтинг і психологічне насильство травмували мене набагато глибше", — додає Марініна.

Валентина Марініна, Костянтин Войтенко
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко

На історію відреагували українські знаменитості. Коментарі на сторінці Валентини залишили ведучі Анатолій Анатоліч та Маша Єфросиніна, продюсер "1+1" Володимир Завадюк, актори Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ксенія Мішина, Олена Світлицька. Остання, до слова, написала: "Нарешті ти розповіла про це! Ти неймовірно сильна дівчинка! Я тебе люблю і обіймаю міцно!"

Валентина Марініна, Костянтин Войтенко, Анатолій Анатоліч
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко, реакція зірок
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко, реакція зірок
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко, Маша Єфросиніна
Валентина Марініна, Костянтин Войтенко, Олена Світлицька

"Новий канал", зіркою проєктів якого є Костянтин Войтенко, не заявляв про припинення співпраці з актором. Та Телеграм-каналу "Культурна прачечна" компанія повідомила, що в разі звернення до правоохоронних органів і доведення факту насильства одразу опублікується офіційна реакція.

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна одружилися влітку 2015 року. В грудні наступного року стали батьками доньки Емілії. Про розлучення пари стало відомо восени 2022 року.

Тема складних стосунків подружжя обговорювалася задовго до розлучення. Зокрема під час шоу "Танці з зірками", де брав участь Костянтин. На один із ефірів прийшла його тоді ще дружина Валентина, але вийти на паркет до чоловіка так і не наважилася.

Через півроку після новини про розлучення Войтенко розповів про роман з дизайнеркою Наталією Камінською, та колись була подругою Валентини. Нова дівчина актора, як і він, не реагувала публічно на звинувачення з боку Марініної. В соцмережах Камінська ділиться знімками з Костянтином, їхніми дітьми від колишніх стосунків.

Наталія Камінська, Костянтин Войтенко
Нова дівчина Войтенка не реагує на звинувачення Марініної, а публікує знімки

До слова, і сам актор вирішив опублікувати, як він написав, "фотокарточки нашої щасливої родини". Про звинувачення колишньої продовжив у соцмережах мовчати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розлучаються актори Софія Вергара і Джо Манганьєлло. Зірка з головою поринула в роботу, а днями з’явилася у приголомшливому вбранні на червоній доріжці.

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#Домашнє насильство #Костянтин Войтенко