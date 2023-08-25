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Ступка, що втік до США, після розлучення закрутив роман з українською співачкою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Юлія Калабішка та Дмитро Ступка Новина оновлена 25 серпня 2023, 14:59
Юлія Калабішка та Дмитро Ступка. Фото instagram.com/stupka777

Актор знайшов нове кохання. Нею виявилася українська співачка

Відомий актор Дмитро Ступка після розлучення з Поліною Логуновою показав свою нову кохану. Нею виявилася українська співачка на ім’я Юлія Калабішка, яка виступає під сценічним псевдонімом Barabanovа.

Днями Дмитро поділився в Інстаграмі з шанувальниками спільним фото з Юлією. "Дякую, що ти в мене є", — ніжно підписав фото український актор, який зараз перебуває в США.

Хто така Юлія Калабішка

Юлія Калабішка/Барабанова
Barabanovа - українська співачка

Українська співачка після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році відлетіла до США. На її особисту сторінку в соцмережі Інстаграм підписано понад 93 тисяч фанатів.

Юлія Калабішка/Барабанова
За Юлією слідкує близько 95 тисяч підписників
Юлія Калабішка/Барабанова

Відомо, що Юлія має двох синів від попередніх стосунків — старшого Максима і молодшого Марка.

Юлія Калабішка/Барабанова із сином
Юлія Калабішка із сином Марком
Юлія Калабішка/Барабанова із сином
Юлія Калабішка зі старшим сином Максимом

Що відомо про шлюб Дмитра Ступки та Поліни Логунової

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. Наступного року у подружжя народилася дочка Богдана. На початку січня 2022 року зіркова родина відлетіла до США, а потім стало відомо про розлучення пари. Зараз актор живе у Флориді, а у Логунової з’явився новий коханий — американець.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка з донькою Богданою
Поліна Логунова та Дмитро Ступка з донькою Богданою

Раніше ми писали, як батько Дмитра, актор Остап Ступка привітав сина із розлученням. До речі, сам 55-річний чоловік у квітні потрапив у п’яну ДТП.

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#Роман #Відносини #Любов, кохання #Дмитро Ступка #Поліна Логунова