Ступка, що втік до США, після розлучення закрутив роман з українською співачкою (фото)

Актор знайшов нове кохання. Нею виявилася українська співачка

Відомий актор Дмитро Ступка після розлучення з Поліною Логуновою показав свою нову кохану. Нею виявилася українська співачка на ім’я Юлія Калабішка, яка виступає під сценічним псевдонімом Barabanovа.

Днями Дмитро поділився в Інстаграмі з шанувальниками спільним фото з Юлією. "Дякую, що ти в мене є", — ніжно підписав фото український актор, який зараз перебуває в США.

Хто така Юлія Калабішка

Barabanovа - українська співачка

Українська співачка після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році відлетіла до США. На її особисту сторінку в соцмережі Інстаграм підписано понад 93 тисяч фанатів.

За Юлією слідкує близько 95 тисяч підписників

Відомо, що Юлія має двох синів від попередніх стосунків — старшого Максима і молодшого Марка.

Юлія Калабішка із сином Марком

Юлія Калабішка зі старшим сином Максимом

Що відомо про шлюб Дмитра Ступки та Поліни Логунової

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. Наступного року у подружжя народилася дочка Богдана. На початку січня 2022 року зіркова родина відлетіла до США, а потім стало відомо про розлучення пари. Зараз актор живе у Флориді, а у Логунової з’явився новий коханий — американець.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка з донькою Богданою

Раніше ми писали, як батько Дмитра, актор Остап Ступка привітав сина із розлученням. До речі, сам 55-річний чоловік у квітні потрапив у п’яну ДТП.