Ступка, що втік до США, після розлучення закрутив роман з українською співачкою (фото)
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Актор знайшов нове кохання. Нею виявилася українська співачка
Відомий актор Дмитро Ступка після розлучення з Поліною Логуновою показав свою нову кохану. Нею виявилася українська співачка на ім’я Юлія Калабішка, яка виступає під сценічним псевдонімом Barabanovа.
Днями Дмитро поділився в Інстаграмі з шанувальниками спільним фото з Юлією. "Дякую, що ти в мене є", — ніжно підписав фото український актор, який зараз перебуває в США.
Хто така Юлія Калабішка
Українська співачка після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році відлетіла до США. На її особисту сторінку в соцмережі Інстаграм підписано понад 93 тисяч фанатів.
Відомо, що Юлія має двох синів від попередніх стосунків — старшого Максима і молодшого Марка.
Що відомо про шлюб Дмитра Ступки та Поліни Логунової
Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. Наступного року у подружжя народилася дочка Богдана. На початку січня 2022 року зіркова родина відлетіла до США, а потім стало відомо про розлучення пари. Зараз актор живе у Флориді, а у Логунової з’явився новий коханий — американець.
Раніше ми писали, як батько Дмитра, актор Остап Ступка привітав сина із розлученням. До речі, сам 55-річний чоловік у квітні потрапив у п’яну ДТП.