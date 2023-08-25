Сбежавший в США Ступка после развода закрутил роман с украинской певицей (фото)

Актер нашел новую любовь. Ею оказалась украинская певица

Известный актер Дмитрий Ступка, после развода с Полиной Логуновой, показал свою новую возлюбленную. Ею оказалась украинская певица по имени Юлия Калабишка, выступающая под сценическим псевдонимом Barabanovа.

На днях Дмитрий поделился в Инстаграме с поклонниками совместным фото с Юлией. "Спасибо, что ты у меня есть", — нежно подписал фото находящийся в США украинский актер.

Кто такая Юлия Калабишка

Barabanovа – украинская певица

Украинская певица после полномасштабного вторжения россии в 2022 году улетела в США. На ее личную страницу в соцсети Инстаграм подписано свыше 93 тысячи фанатов.

За Юлией следит около 95 тысяч подписчиков

Известно, что у Юлии есть два сына от предыдущих отношений — старший Максим и младший Марк.

Юлия Калабишка с сыном Марком

Юлия Калабишка со старшим сыном Максимом

Что известно о браке Дмитрия Ступки и Полины Логуновой

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. В следующем году у супругов родилась дочь Богдана. В начале января 2022 года звездная семья улетела в США, а после стало известно о расставании пары. Сейчас актер живет во Флориде, а у Логуновой появился новый возлюбленный — американец.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка с дочерью Богданой

Ранее мы писали, как отец Дмитрия, актер Остап Ступка поздравил сына с разводом. Кстати, сам 55-летний мужчина в апреле попал в пьяное ДТП.