Дмитро Ступка вперше розповів, як Логунова покинула його заради американця

Актор прокоментував стосунки з Поліною Логуновою після розлучення

Український актор і ведучий Дмитро Ступка, який раніше розповів, чому він під час війни перебуває в Америці, вперше заговорив про розлучення зі своєю дружиною Поліною Логуновою через місяць після заяви моделі. Актор зізнався, що офіційно вони з Поліною ще одружені.

Про це Ступка повідомив у інтерв’ю програмі "Зірковий шлях".

Дмитро не став приховувати подробиці їхнього розставання з Логуновою, і розповів, що таке рішення ухвалила Поліна ще до Нового року. Поки Ступка ходив по різних курсах з вивчення англійської мови, яка потрібна йому для нової ролі, його дружина познайомилася з американцем і закохалася в нього. Варто зазначити, що нові стосунки Логунова почала ще бувши одруженою із Дмитром. Щобільше, пара досі не розлучена офіційно. Поки в Україні війна, Дмитро та Поліна не можуть оформити розлучення.

"Це її життя, її вибір" — зазначив Дмитро.

Зараз вона живе з дочкою у Каліфорнії разом із таємничим американцем, імені якого вона поки що не розкриває, а Ступка перебуває у Маямі. Також артист додав, що продовжує спілкуватися з екскоханою та не тримає на неї зла.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова вперше показала свого нового хлопця-американця. Варто відзначити, що новий бойфренд уже зробив пропозицію Логунова, написавши в небі слова "Polina, will you marry me?".