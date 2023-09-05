Экс-жена актера Кости Войтенко обвиняет его в насилии: на историю отреагировали Ефросинина, Цымбалюк и другие звезды

Многие актеры поддержали Валентину Маринину, уже появилась и реакция канала, где снимается Войтенко в сериалах

Экс-жена украинского актера, звезды "Коли ми вдома" и "Будиночок на щастя" Константина Войтенко обвинила его в домашнем насилии. На слова танцовщицы и актрисы Валентины Марининой отреагировали украинские звезды.

На своей странице в Instagram 34-летняя Валентина Маринина (девичья фамилия, возвращенная после развода) назвала бывшего мужа насильником и тираном. В то время как 35-летний Константин Войтенко пока на обвинения публично не отреагировал.

Так, Маринина называет себя "бывшей жертвой, насильником и спасителем в одном флаконе". Признается, что на публичный рассказ отважилась всего четыре года спустя. В посту экс-жены актера ряд обвинений:

"Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник".

"Он — бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие".

"Да, мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко – домашний тиран. Допускаю, с нарциссическим расстройством психики и насильник".

Валентина написала о случае, когда обращалась к правоохранителям. Правда, по ее словам, ожидаемую защиту женщина не получила.

"Когда я в первый и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет "числиться". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выкидывали из собственной квартиры", — пишет Маринина.

Танцовщица отмечает, что имела место домашняя драка. Кроме того, пишет, что слышала от мужа советы обратиться к психиатру.

"После домашней драки (а вы не думайте, я защищалась, как умела) – объятия, отдых в Турции и новый круг разговоров ночью (да, насильники "работают" за закрытой дверью): "Валь, тебе нужно к психиатру, психолог уже не помогает, психиатр выпишет таблетки и нормальной станешь, посмотри, ты вообще не ок",– говорится в сообщении.

Маринина добавляет, что работает с психологами и психотерапевтами уже больше пяти лет. По ее мнению, труднее всего было выдерживать "недельные игры Кости в молчанку".

"Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже", — добавляет Маринина.

На историю отреагировали украинские знаменитости. Комментарии на странице Валентины оставили ведущие Анатолий Анатолич и Маша Ефросинина, продюсер "1+1" Владимир Завадюк, актеры Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Ксения Мишина, Елена Светлицкая. Последняя, к слову, написала: "Наконец-то ты рассказала об этом! Ты невероятно сильная девочка! Я тебя люблю и обнимаю крепко!"

"Новый канал", звездой проектов которого является Константин Войтенко, не заявлял о прекращении сотрудничества с актером. Но Телеграмм-каналу "Культурная прачечная" компания сообщила, что в случае обращения в правоохранительные органы и доказывания факта насилия сразу опубликуется официальная реакция.

Константин Войтенко и Валентина Маринина поженились летом 2015 года. В декабре следующего года стали родителями дочери Эмилии. О разводе пары стало известно осенью 2022 года.

Тема сложных отношений супругов обсуждалась задолго до развода. В частности, во время шоу "Танцы со звездами", где принимал участие Константин. На один из эфиров пришла его тогда жена Валентина, но выйти на паркет к мужу так и не решилась.

Через полгода после новости о разводе Войтенко рассказал о романе с дизайнером Наталией Каминской, та когда-то была подругой Валентины. Новая девушка актера, как и он, не реагировала на обвинения со стороны Марининой. В соцсетях Каминская делится снимками с Константином, их детьми от прежних отношений.

Новая девушка Войтенко не реагирует на обвинения Марининой, а публикует снимки

К слову, и сам актер решил опубликовать, как он написал, "фотокарточки нашей счастливой семьи". Об обвинениях бывшей продолжил в соцсетях молчать.

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