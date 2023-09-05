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Экс-жена актера Кости Войтенко обвиняет его в насилии: на историю отреагировали Ефросинина, Цымбалюк и другие звезды

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Бывшие супруги Войтенко — Константин и Валентина Новость обновлена 05 сентября 2023, 21:02
Бывшие супруги Войтенко — Константин и Валентина. Фото instagram.com/valya.marinina

Многие актеры поддержали Валентину Маринину, уже появилась и реакция канала, где снимается Войтенко в сериалах

Экс-жена украинского актера, звезды "Коли ми вдома" и "Будиночок на щастя" Константина Войтенко обвинила его в домашнем насилии. На слова танцовщицы и актрисы Валентины Марининой отреагировали украинские звезды.

На своей странице в Instagram 34-летняя Валентина Маринина (девичья фамилия, возвращенная после развода) назвала бывшего мужа насильником и тираном. В то время как 35-летний Константин Войтенко пока на обвинения публично не отреагировал.

Так, Маринина называет себя "бывшей жертвой, насильником и спасителем в одном флаконе". Признается, что на публичный рассказ отважилась всего четыре года спустя. В посту экс-жены актера ряд обвинений:

  • "Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник".
  • "Он — бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие".
  • "Да, мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко – домашний тиран. Допускаю, с нарциссическим расстройством психики и насильник".

Валентина написала о случае, когда обращалась к правоохранителям. Правда, по ее словам, ожидаемую защиту женщина не получила.

"Когда я в первый и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет "числиться". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выкидывали из собственной квартиры", — пишет Маринина.

Танцовщица отмечает, что имела место домашняя драка. Кроме того, пишет, что слышала от мужа советы обратиться к психиатру.

"После домашней драки (а вы не думайте, я защищалась, как умела) – объятия, отдых в Турции и новый круг разговоров ночью (да, насильники "работают" за закрытой дверью): "Валь, тебе нужно к психиатру, психолог уже не помогает, психиатр выпишет таблетки и нормальной станешь, посмотри, ты вообще не ок",– говорится в сообщении.

Маринина добавляет, что работает с психологами и психотерапевтами уже больше пяти лет. По ее мнению, труднее всего было выдерживать "недельные игры Кости в молчанку".

"Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже", — добавляет Маринина.

Валентина Маринина, Константин Войтенко
Валентина Маринина, Константин Войтенко
Валентина Маринина, Константин Войтенко
Валентина Маринина, Константин Войтенко

На историю отреагировали украинские знаменитости. Комментарии на странице Валентины оставили ведущие Анатолий Анатолич и Маша Ефросинина, продюсер "1+1" Владимир Завадюк, актеры Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Ксения Мишина, Елена Светлицкая. Последняя, к слову, написала: "Наконец-то ты рассказала об этом! Ты невероятно сильная девочка! Я тебя люблю и обнимаю крепко!"

Валентина Маринина, Константин Войтенко, Анатолий Анатолич
Валентина Маринина, Константин Войтенко, реакция звезд
Валентина Маринина, Константин Войтенко, реакция звезд
Валентина Маринина, Константин Войтенко, Маша Ефросинина
Валентина Маринина, Константин Войтенко, Елена Светлицкая

"Новый канал", звездой проектов которого является Константин Войтенко, не заявлял о прекращении сотрудничества с актером. Но Телеграмм-каналу "Культурная прачечная" компания сообщила, что в случае обращения в правоохранительные органы и доказывания факта насилия сразу опубликуется официальная реакция.

Константин Войтенко и Валентина Маринина поженились летом 2015 года. В декабре следующего года стали родителями дочери Эмилии. О разводе пары стало известно осенью 2022 года.

Тема сложных отношений супругов обсуждалась задолго до развода. В частности, во время шоу "Танцы со звездами", где принимал участие Константин. На один из эфиров пришла его тогда жена Валентина, но выйти на паркет к мужу так и не решилась.

Через полгода после новости о разводе Войтенко рассказал о романе с дизайнером Наталией Каминской, та когда-то была подругой Валентины. Новая девушка актера, как и он, не реагировала на обвинения со стороны Марининой. В соцсетях Каминская делится снимками с Константином, их детьми от прежних отношений.

Наталья Каминская, Константин Войтенко
Новая девушка Войтенко не реагирует на обвинения Марининой, а публикует снимки

К слову, и сам актер решил опубликовать, как он написал, "фотокарточки нашей счастливой семьи". Об обвинениях бывшей продолжил в соцсетях молчать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что разводятся актеры София Вергара и Джо Манганьеллло. Звезда с головой ушла в работу, а на днях появилась в потрясающем наряде на красной дорожке.

Теги:
#Домашнее насилие #Константин Войтенко