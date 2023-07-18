София Вергара разводится с мужем после семи лет брака: пара высказалась о своем решении

Бывшие супруги отреагировали на слухи о разладе в их паре, выступив с совместным заявлением

Вслед за информацией о разводе Арианы Гранде с мужем стало известно о разрыве еще одной звездной пары. 51-летняя колумбийско-американская София Вергара ("Красотки в бегах") и 46-летний американский актер Джо Манганьелло ("Человек-паук") больше не вместе.

Супруг сделали заявление о том, что решили развестись, изданию Page Six. Их брак продлился семь лет.

Так, София Вергара и Джо Манганьелло поженились 22 ноября 2015 года. До этого влюбленные встречали более года, познакомившись на одном из светских мероприятий. 18 июля 2023 года одна из самых красивых пар американского шоу-бизнеса сообщила о разводе.

"Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни", — говорится в заявлении Вергары и Манганьелло.

Накануне актриса отпраздновала свое 51-летие с друзьями в Италии, но без мужа. Кроме того, поклонники Вергары заметили отсутствие обручального кольца на ее пальце. Источники из окружения пары отмечают, что София и Джо ранее отдалились друг от друга, чтобы обдумать будущее. Хотя всего месяц назад актриса приезжала на съемки к супругу. У пары нет совместных детей (у Вергары есть взрослый сын от первого брака).

Ранее "Телеграф" сообщал, что о разводе с женой заявил украинский шоумен Даниэль Салем. Вместе они прожили 17 лет.