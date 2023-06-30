Сергей Жадан развелся после 15 лет брака: что известно об экс-супруге поэта Ирине (фото)

Ирина — исполнительный директор Благотворительного фонда Сергея Жадана

Весной 2023 года сеть поразила новость о том, что известный украинский писатель и музыкант, лидер группы "Жадан и собаки", 49-летний Сергей Жадан подал на развод со своей супругой Ириной, с которой они прожили 15 лет в браке. И все это после того, как ему начали приписывать роман с 30-летней Христины Соловий после их бурных поцелуев в клипе певицы.

26 июня история Сергея Жадана и его супруги Ирины Куницыной закончилась, ведь Лычаковский райсуд во Львове удовлетворил иск музыканта о разводе, пишет zaxid. Отмечается, что пара на суд не явилась, и дело рассматривали в их отсутствие.

49-летний Сергей Жадан и 42-летняя Ирина Куницына были в браке 15 лет. Пара связала себя узами брака в декабре 2009 года в городе Харьков, где они и познакомились. В браке у них появилась дочь Мария, которой сейчас 10 лет. Также у Жадана есть старший сын Иван от первого брака с режиссером харьковского театра Светланы Олешко.

Что известно об Ирине Куницыной

Об уже экс-супруге Жадана, Ирине известно не очень то и много, ведь она очень непубличный человек. Известно, что ей 42 года и она из Харькова. Как когда-то рассказывал сам писатель, познакомились они в харьковском издательстве "Фолио", где Ирина работала в редакционном отделе.

Также Куницына — исполнительный директор Благотворительного фонда Сергея Жадана. До войны они занимались в основном поддержкой библиотек и прививали детям любовь к чтению, а после полномасштабного вторжения переключились на помощь военным и переселенцам.

Совместных снимков у пары также не так много. Сергей Жадан не очень часто балует своих поклонников семейными фото, однако парочка все же есть.

Ирина Куницына и Сергей Жадан в 2017 году Фото: Валентин Кузан

Ирина Куницына с дочерью Марией Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Ранее "Телеграф" писал, что Соловий и Жадан выступили в дуэте на концерте в Дрогобыче, чем еще больше подогрели слухи о своем романе. От украинцев пара получила много шуток и подколов.