Сергій Жадан розлучився після 15 років шлюбу: що відомо про ексдружину поета Ірину (фото)

Ірина – виконавчий директор Благодійного фонду Сергія Жадана

Навесні 2023 року мережа вразила новину про те, що відомий український письменник та музикант, лідер гурту "Жадан та собаки", 49-річний Сергій Жадан подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною, з якою вони прожили 15 років у шлюбі. І все це після того, як йому почали приписувати роман із 30-річної Христини Соловій після їхніх бурхливих поцілунків у кліпі співачки.

26 червня історія Сергія Жадана та його дружини Ірини Куніциної закінчилася, адже Личаківський райсуд у Львові задовольнив позов музиканта про розлучення, пише zaxid. Зазначається, що пара на суд не з’явилася, і справу розглядали за їх відсутності.

49-річний Сергій Жадан та 42-річна Ірина Куніцина були одружені 15 років. Пара пов’язала себе шлюбом у грудні 2009 року в місті Харків, де вони і познайомилися. У шлюбі у них з’явилася донька Марія, якій наразі 10 років. Також у Жадана є старший син Іван від першого шлюбу із режисером харківського театру Світлани Олешко.

Що відомо про Ірину Куніцину

Про вже ексдружину Жадана, Ірину відомо не дуже багато, адже вона дуже непублічна людина. Відомо, що їй 42 роки, і вона з Харкова. Як колись розповідав сам письменник, познайомилися вони у харківському видавництві "Фоліо", де Ірина працювала у редакційному відділі.

Також Куніцина – виконавчий директор Благодійного фонду Сергія Жадана. До війни вони займалися переважно підтримкою бібліотек і прищеплювали дітям любов до читання, а після повномасштабного вторгнення переключилися на допомогу військовим та переселенцям.

Спільних знімків у пари також не так багато. Сергій Жадан не дуже часто балує своїх шанувальників сімейними фото, проте парочка все ж таки є.

Ірина Куніцина та Сергій Жадан у 2017 році Фото: Валентин Кузан

Ірина Куніцина з дочкою Марією Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Фото: Валентин Кузан

Раніше "Телеграф" писав, що Соловій та Жадан виступили у дуеті на концерті в Дрогобичі, чим ще більше підігріли чутки про свій роман. Від українців пара отримала багато жартів та підколів.