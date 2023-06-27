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Соловій і Жадан разом заспівали на концерті, але отримали хвилю жартів від українців (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Христина Соловій і Сергій Жадан Новина оновлена 27 червня 2023, 17:16
Христина Соловій і Сергій Жадан. Фото Youtube

У Twitter бурхливо обговорюють відео з фрагментом співу Соловій і Жадана

Український письменник Сергій Жадан, який розлучився з дружиною після 15 років шлюбу, заспівав разом із співачкою Христиною Соловій на концерті у Львівській області. Знаменитостей підозрюють у романі з тих пір, як вони поцілувалися у кліпі артистки.

Жадан і Соловій співали у дуеті на сцені в Дрогобичі, відео з концерту розмістила у Twitter користувачка під ніком @ileoanna. У коментарях українці відреагували на виступ по-різному.

Так, під твітом з роликом посипалося чимало жартів:

"Караоке в Дрогобичі – топ";

"Леді Гага – Бредлі Купер. Дрогобич версія";

"Коли жінка поїхала в Польщу, а я з продавчинею із "Галі балуваної" пішли в караоке";

"Криза середнього віку. Я так мотоцикл купив".

Разом із тим, деякі користувачі заступилися за артистів. "Хай співають як хочуть": йдеться в одному з коментарів.

Коментарі про Жадана і Соловій
Коментарі про Жадана і Соловій

Нагадаємо, одразу після новини про розлучення письменника у мережу виклали знімок пари, схожої на Соловій і Жадана. До цього фани бурхливо обговорювали пристрасну сцену з кліпу співачки на пісню "Юність", де 30-річна Христина цілується з 48-річним Сергієм.

Теги:
#Сергій Жадан #Христина Соловій