Соловій і Жадан разом заспівали на концерті, але отримали хвилю жартів від українців (відео)

У Twitter бурхливо обговорюють відео з фрагментом співу Соловій і Жадана

Український письменник Сергій Жадан, який розлучився з дружиною після 15 років шлюбу, заспівав разом із співачкою Христиною Соловій на концерті у Львівській області. Знаменитостей підозрюють у романі з тих пір, як вони поцілувалися у кліпі артистки.

Жадан і Соловій співали у дуеті на сцені в Дрогобичі, відео з концерту розмістила у Twitter користувачка під ніком @ileoanna. У коментарях українці відреагували на виступ по-різному.

Так, під твітом з роликом посипалося чимало жартів:

"Караоке в Дрогобичі – топ";

"Леді Гага – Бредлі Купер. Дрогобич версія";

"Коли жінка поїхала в Польщу, а я з продавчинею із "Галі балуваної" пішли в караоке";

"Криза середнього віку. Я так мотоцикл купив".

Разом із тим, деякі користувачі заступилися за артистів. "Хай співають як хочуть": йдеться в одному з коментарів.

Нагадаємо, одразу після новини про розлучення письменника у мережу виклали знімок пари, схожої на Соловій і Жадана. До цього фани бурхливо обговорювали пристрасну сцену з кліпу співачки на пісню "Юність", де 30-річна Христина цілується з 48-річним Сергієм.