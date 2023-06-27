Соловий и Жадан вместе спели на концерте, но получили волну шуток от украинцев (видео)

В Twitter бурно обсуждают видео с фрагментом пения Соловий и Жадана

Украинский писатель Сергей Жадан, который развелся с женой после 15 лет брака, спел вместе с певицей Кристиной Соловий на концерте во Львовской области. Знаменитостей подозревают в романе с тех пор, как они поцеловались в клипе артистки.

Жадан и Соловий пели в дуэте на сцене в Дрогобыче, видео с концерта разместила в Twitter пользовательница под ником @ileoanna. В комментариях украинцы отреагировали на выступление по-разному.

Так, под твитом с роликом посыпалось немало шуток:

"Караоке в Дрогобыче – топ";

"Леди Гага – Брэдли Купер. Дрогобыч версия";

"Когда жена уехала в Польшу, а я с продавщицей из "Галі балуваної" пошли в караоке";

"Кризис среднего возраста. Я так мотоцикл купил".

Вместе с тем, некоторые пользователи вступились за артистов. "Пусть поют как хотят": говорится в одном из комментариев.

Напомним, сразу после новости о разводе писателя в сеть выложили снимок пары, похожей на Соловий и Жадана. До этого фаны бурно обсуждали страстную сцену из клипа певицы на песню "Юность", где 30-летняя Кристина целуется с 48-летним Сергеем.