Певица Ариана Гранде разводится с мужем спустя два года после свадьбы – СМИ

В окружении певицы рассказали, когда начались проблемы в отношениях Гранде и Гомеса

Популярная американская певица, обладательница премии "Грэмми" 30-летняя Ариана Гранде оказалась на грани развода с мужем, риэлтором Далтоном Гомесом. Исполнительницу уже заметили без обручального кольца и с другим мужчиной.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в окружении пары, Ариана Гранде не вместе со своим супругом с января 2023 года, дело движется к разводу.

Так, звезда начала отношения с риэлтором Далтоном Гомесом в январе 2020 года. Уже в декабре того же года пара обручилась. В мае 2021 года стало известно, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.

По словам источников, связанных со звездной парой, Гранде и Гомес пытались помириться несколько месяцев назад, но воссоединение не произошло. Повлияло на отношения то, что с декабря прошлого года певица начала сниматься в мюзикле "Злая", оказавшись далеко от мужа. Однако в окружении пары заявили, что проблемы между супругами были и раньше. "Они остаются друзьями и до сих пор регулярно разговаривают по телефону, но их браку конец": отмечается в материале.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ариану Гранде заметили без обручального кольца на пальце. Кроме того, певица посетила Уимблдонский турнир с другим мужчиной — 35-летним актером Джонатаном Бейли (звезда "Бриджертонов"). Кадры веселого времяпровождения со своим спутником в Лондоне она разместила в социальных сетях.