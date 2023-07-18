Співачка Аріана Гранде розлучається з чоловіком через два роки після весілля – ЗМІ

В оточенні співачки розповіли, коли почалися проблеми у відносинах Гранде та Гомеса

Популярна американська співачка, володарка премії "Греммі" 30-річна Аріана Гранде опинилася на межі розлучення із чоловіком, ріелтором Далтоном Гомесом. Виконавницю вже помітили без обручки та з іншим чоловіком.

Як повідомляє TMZ із посиланням на джерела в оточенні пари, Аріана Гранде не разом зі своїм чоловіком із січня 2023 року, справа рухається до розлучення.

Так, зірка розпочала стосунки з ріелтором Далтоном Гомесом у січні 2020 року. Вже в грудні того ж року пара заручилася. У травні 2021 року стало відомо, що закохані зіграли таємне весілля.

За словами джерел, пов’язаних із зірковою парою, Гранде та Гомес намагалися помиритися кілька місяців тому, але возз’єднання не відбулося. Вплинуло на стосунки те, що з грудня минулого року співачка почала зніматися у мюзиклі "Зла", опинившись далеко від чоловіка. Проте в оточенні пари заявили, що проблеми му подружжя були й раніше. "Вони залишаються друзями і досі регулярно розмовляють по телефону, але їхньому шлюбу кінець": зазначається в матеріалі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Аріану Гранде помітили без обручки на пальці. Крім того, співачка відвідала Вімблдонський турнір з іншим чоловіком — 35-річним актором Джонатаном Бейлі (зірка "Бріджертонів"). Кадри веселого проведення часу зі своїм супутником у Лондоні вона розмістила в соціальних мережах.