Софія Вергара розлучається з чоловіком після семи років шлюбу: пара висловилася про своє рішення

Колишнє подружжя відреагувало на чутки про розлад у їхній парі, виступивши із спільною заявою

Слідом за інформацією про розлучення Аріани Гранде з чоловіком стало відомо про розрив ще однієї зіркової пари. 51-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара ("Красуні в бігах") та 46-річний американський актор Джо Манганьєлло ("Людина-павук") більше не разом.

Подружжя зробило заяву про те, що вирішило розлучитися, виданню Page Six. Їхній шлюб тривав сім років.

Так, Софія Вергара та Джо Манганьєлло одружилися 22 листопада 2015 року. До цього закохані зустрічалися понад рік, познайомившись на одному із світських заходів. 18 липня 2023 року одна з найкрасивіших пар американського шоу-бізнесу повідомила про розлучення.

"Ми прийняли важке рішення про розлучення. Як дві людини, які дуже люблять і піклуються одна про одну, ми чемно просимо поважати наше приватне життя в той час, коли ми проходимо цей новий етап нашого життя", — йдеться у заяві Вергари та Манганьєлло.

Напередодні акторка відсвяткувала своє 51-річчя із друзями в Італії, але без чоловіка. Крім того, шанувальники Вергари помітили відсутність обручки на її пальці. Джерела з оточення пари відзначають, що Софія та Джо раніше віддалилися один від одного, щоб обміркувати майбутнє. Хоча лише місяць тому актриса приїжджала на зйомки до чоловіка. У пари немає спільних дітей (у Вергари є дорослий син від першого шлюбу).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про розлучення із дружиною заявив український шоумен Даніель Салем. Разом вони прожили 17 років.