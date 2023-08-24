"Женщину-кошку" Холли Берри обязали платить экс-мужу крупные алименты

Холли Берри и Оливье Мартинес разводились несколько лет

Популярная актриса, "женщина-кошка" Холли Берри будет выплачивать по 8000 долларов в месяц в качестве элементов своему бывшему мужу Оливье Мартинесу. Борьба за опеку над их девятилетним сыном длиться около восьми лет.

Как сообщает Forbes, "оскароносная" 57-летняя актриса кроме алиментов обязуется платить 4,3% от дохода, который составит 2 млн долларов. Деньги будут покрывать растраты на обучение и медицинское обслуживание сына пары Масео.

Так, свадьба Берри и французского актера Оливье состоялась в 2013 году, тогда же родился сын. Уже спустя три года пара решила развестись. Суд быстро расторгнул брак, а вот вопросы опеки над сыном обсуждались с правоохранителями более семи лет. В результате Берри будет оплачивать алименты, средства пойдут на оплату частной школы, внеклассных мероприятий, медстраховки и терапевта. В штатах алименты на ребенка могут основываться на разнице в доходах родителей.

Добавим, что последние три года Берри вместе с музыкантом Ван Хантом, в прошлом году они поженились – это четвертый брак актрисы. Кроме того, помимо сына Масео у звезды есть дочь Нала (сейчас ей 15 лет) от предыдущих отношений.

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