Премьер Канады Джастин Трюдо разводится с женой после 18 лет брака: фото будущих холостяков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Премьер Канады в 51-летнем возрасте решил стать холостяком
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разводится со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.
Как сообщил Трюдо в своем Instagram, "после многих содержательных и непростых разговоров" они с женой "приняли решение расстаться".
При этом премьер Канады отметил, что они остаются "дружной семьей" и продолжают любить и уважать друг друга.
Кроме того, он попросил людей ценить их приватность для благополучия их совместных детей.
Стоит отметить, что в канадских СМИ сообщается, что офис Трюдо проинформировал о том, что он с Грегуар продолжат периодически участвовать в совместных мероприятиях, однако сейчас сфокусируются на воспитании детей.
В последний раз они появлялись вместе на коронации короля Карла III в Лондоне.
У пары есть трое детей — 15-летнеий Ксавье, 14-летяя Элла-Грейс и девятилетняя Адриен. Пара поженилась в 2005 году, до того, как Трюдо начал заниматься политической деятельностью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что о разводе с женой заявил украинский шоумен Даниэль Салем. Вместе они прожили 17 лет.