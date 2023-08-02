Прем’єр Канади Джастін Трюдо розлучається з дружиною після 18 років шлюбу: фото майбутніх холостяків

Прем’єр Канади у 51-річному віці вирішив стати неодруженим.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Софі Грегуар після 18 років шлюбу.

Як повідомив Трюдо у своєму Instagram, "після багатьох змістовних та непростих розмов" вони з дружиною "ухвалили рішення розлучитися".

При цьому прем’єр Канади зазначив, що вони залишаються "дружною родиною" і продовжують любити та поважати один одного.

Крім того, він попросив людей цінувати їхню приватність для благополуччя їхніх спільних дітей.

Варто зазначити, що в канадських ЗМІ повідомляється, що офіс Трюдо поінформував про те, що він із Грегуар продовжать періодично брати участь у спільних заходах, проте зараз сфокусуються на вихованні дітей.

Востаннє вони з’являлися разом на коронації короля Карла III у Лондоні.

У пари є троє дітей — 15-річний Ксав’є, 14-річна Елла-Грейс та дев’ятирічна Адрієн. Пара одружилася 2005 року, до того як Трюдо почав займатися політичною діяльністю.

Джастін Трюдо та Софі Грегуар

Софі Грегуар

Сім’я Трюдо

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про розлучення із дружиною заявив український шоумен Даніель Салем. Водночас вони прожили 17 років.