"Жінку-кішку" Холлі Беррі зобов’язали платити ексчоловіку великі аліменти

Холлі Беррі та Олів’є Мартінес розлучалися кілька років

Популярна актриса, "жінка-кішка" Холлі Беррі виплачуватиме по 8000 доларів на місяць як елементи своєму колишньому чоловікові Олів’є Мартінесу. Боротьба за опіку над їхнім дев’ятирічним сином триває близько восьми років.

Як повідомляє Forbes, "оскароносна" 57-річна актриса, крім аліментів, зобов’язується платити 4,3% від доходу, який складе 2 млн доларів. Гроші покриватимуть витрати на навчання та медичне обслуговування сина пари Масео.

Так, весілля Беррі та французького актора Олів’є відбулося у 2013 році, тоді ж народився син. Вже через три роки пара вирішила розлучитися. Суд швидко розірвав шлюб, а ось питання опіки над сином обговорювалися з правоохоронцями понад сім років. В результаті Беррі оплачуватиме аліменти, кошти підуть на оплату приватної школи, позакласних заходів, медстрахування та терапевта. У штатах аліменти на дитину можуть ґрунтуватися на різниці у доходах батьків.

Додамо, що останні три роки Беррі разом із музикантом Ван Хантом, минулого року вони одружилися – це четвертий шлюб актриси. Крім того, крім сина Масео зірка має дочку Нала (зараз їй 15 років) від попередніх стосунків.

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