87-летний Вуди Аллен появился на Венецианском кинофестивале после обвинений в насилии (фото)

Режиссера достаточно тепло встретили на фестивале

Известный голливудский режиссер Вуди Аллен известен не только своими фильмами, но и, увы, обвинениями в сексуальном насилии. Поскольку заявления об изнасиловании приемной дочери от экс-супруги Аллена Мии Фэрроу не были доказаны, жизнь 87-летнего режиссера особо не поменялась, и в 2023 году он привез на Венецианский кинофестиваль свой 50-й фильм.

Несмотря на то, что его картина — романтический триллер "Великая ирония", не входит в основную программу, а сам Аллен фактически занесен в черный список Голливуда, режиссер был встречен восторженно и довольно тепло.

Американский режиссер был одет в черный смокинг, белую классическую рубашку и галстук-бабочку, когда приветствовал фотографов вместе со своей женой Сун-И Превен, которая для выхода в свет выбрала элегантное вечернее платье. Также с нии были их приемные дочери Манзи Тио и Беше.

Стоит отметить, что как на 87-летний возраст, Вуди Аллен выглядит достаточно свежо и бодро.

87-летний Вуди Аллен на Венецианском кинофестивале 2023 Фото: Getty Images

Режиссер Вуди Аллен с женой Сун-И Превен Фото: Getty Images

87-летнего режиссера поддерживали его жена и их приемные дочери Фото: Getty Images

Вуди Аллен с женой Сун-И Превен и дочерьми Беше и Манзи Тио Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал о других звездных гостях международного кинофестиваля в Венеции. Актер Джордж Клуни посетил событие вместе с супругой Амаль в роскошном платье.