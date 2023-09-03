Редкое появление на публике легендарной Софи Лорен: как сейчас выглядит 88-летняя актриса (фото)

В Венеции на кинофестивале собралась именитая публика, в том числе и культовая актриса Софи Лорен

Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен, которой сейчас 88 лет, редко появляется на публике. В минувшую субботу знаменитость посетила показ известного дизайнера.

Так, Софи Лорен занимала первый ряд на показе Джорджио Армани "Одна ночь в Венеции". Мероприятие состоялось 2 сентября 2023 года в Венеции, Италия, где проходит международный кинофестиваль.

Так, фотографы запечатлели звезду Италии вместе с актрисой Робертой Армани, кинорежиссером Эдоардо Понти и актрисой Саша Александр. Кроме того, Софи Лорен попала в кадр, когда наблюдала в первом ряду за выходом моделей на подиуме.

Роберта Армани, Софи Лорен, Эдоардо Понти, Саша Александр. Фото: Getty Images

Звездные гости показа. Фото: Getty Images

Для мероприятия знаменитая актриса выбрала сатиновый брючный костюм серебристого оттенка и топ в тон. Украшением пиджака стала объемная аппликация-цветок. Дополняют образ роскошные украшения – ожерелье, кольцо и серьги, а также черные туфли. Черные стрелки и розовая помада – фирменный макияж Софи Лорен.

Софи Лорен на показе Армани. Фото: Getty Images

Звезда в первом ряду. Фото: Getty Images

Почетная гостья показа. Фото: Getty Images

Армани и Лорен - давние друзья. Фото: Getty Images

Добавим, что фотографией с легендой кинематографа поделилась итальянская исполнительница Джо Скуилло. Снимок с Софи Лорен певица опубликовала в Instagram.

Софи Лорен — кинозвезда Золотого века Голливуда, одна из немногих, кто жив в наше время. Обладательница десятков престижных кинонаград. В числе ее богатой фильмографии "Чочара", "Брак по-итальянски", "Высокая мода". К середине 50-х годов — звезда экрана и секс-символ Италии, далее актриса покорила Голливуд и завоевала любовь зрителей по всему миру.

Ранее "Телеграф" сообщал о других звездных гостях международного кинофестиваля в Венеции. Актер Джордж Клуни посетил событие вместе с супругой Амаль в роскошном платье.