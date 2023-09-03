Рідкісна поява на публіці легендарної Софі Лорен: який зараз має вигляд 88-річна актриса (фото)

У Венеції на кінофестивалі зібралася іменита публіка, у тому числі й культова акторка Софі Лорен

Легендарна італійська актриса та співачка Софі Лорен, якій зараз 88 років, рідко з’являється на публіці. Минулої суботи знаменитість відвідала показ відомого дизайнера.

Так, Софі Лорен займала перший ряд на показі Джорджіо Армані "Одна ніч у Венеції". Захід відбувся 2 вересня 2023 року у Венеції, Італія, де проходить міжнародний кінофестиваль.

Так, фотографи зафільмували зірку Італії разом із актрисою Робертою Армані, кінорежисером Едоардо Понті та акторкою Сашею Олександр. Крім того, Софі Лорен потрапила до кадру, коли спостерігала у першому ряду за виходом моделей на подіумі.

Роберта Армані, Софі Лорен, Едоардо Понті, Саша Олександр. Фото: Getty Images

Зіркові гості показу. Фото: Getty Images

Для заходу знаменита актриса обрала сатиновий брючний костюм сріблястого відтінку й топ у тон. Окрасою піджака стала об’ємна аплікація-квітка. Доповнюють образ розкішні прикраси – намисто, каблучка та сережки, а також чорні туфлі. Чорні стрілки та рожева помада – фірмовий макіяж Софі Лорен.

Софі Лорен на показі Армані. Фото: Getty Images

Зірка у першому ряду. Фото: Getty Images

Почесна гостя показу. Фото: Getty Images

Армані та Лорен — давні друзі. Фото: Getty Images

Додамо, що фотографією із легендою кінематографу поділилася італійська виконавиця Джо Скуїлло. Знімок із Софі Лорен співачка опублікувала у Instagram.

Софі Лорен — кінозірка Золотого віку Голлівуду, одна з небагатьох, хто живе у наш час. Володарка десятків престижних кінонагород. Серед її багатої фільмографії "Чочара", "Шлюб по-італійськи", "Висока мода". До середини 50-х років — зірка екрану та секс-символ Італії, далі акторка підкорила Голлівуд та завоювала кохання глядачів по всьому світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інших зіркових гостей міжнародного кінофестивалю у Венеції. Актор Джордж Клуні відвідав подію разом із дружиною Амаль у розкішній сукні.