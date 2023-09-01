Побачення Джорджа Клуні з дружиною у Венеції застали папараці: 45-річна Амаль захопила елегантним вбранням (фото)

Зіркова пара прямувала на Венеціанський кінофестиваль

Популярний американський актор, зірка картини "Від заходу до світанку" Джордж Клуні з’явився разом з дружиною Амаль Клуні на Венеціанському міжнародному кінофестивалі в Італії. Побачення пари напередодні застали папараці, кохані мали стильний і елегантний вигляд.

Як повідомляє "Телеграф", Джордж та Амаль Клуні влаштували прогулянку на човні Венецією. Після цього зірки пройшли на церемонію вручення нагород DVF Awards 2023 у рамках 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у четвер 31 серпня 2023 року.

Так, 62-річний Джордж Клуні постав у стильному чорному костюмі. Його дружина, 45-річна британська юристка ліванського походження Амаль (у дівоцтві Аламуддін) сяяла у ніжно-рожевій сукні-комбінації з асиметричним подолом. Доповнили образ місіс Клуні ефектні сережки.

Прогулянка пари на човні. Фото: Getty Images

Джордж і Амаль Клуні у Венеції. Фото: Getty Images

Подружжю Клуні папараці не дають спокою. Фото: Getty Images

Одна з найкрасивіших зіркових пар. Фото: Getty Images

Пара прибула до Венеціанського кінофестивалю. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джордж та Амаль Клуні одружені з 2014 року, 27 вересня вони відзначать дев’яту річницю весілля. Пара виховує шестирічних близнюків Еллу та Олександра. Різниця у віці між подружжям становить 17 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кадр папараці потрапив британський актор Том Хіддлстон. Разом із нареченою, актрисою Заві Ештон, зірка "Локкі" відвідав театр у Лондоні.