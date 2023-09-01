Свидание Джорджа Клуни с женой в Венеции застали папарацци: 45-летняя Амаль восхитила элегантным нарядом (фото)

Звездная пара направлялась на Венецианский кинофестиваль

Популярный американский актер, звезда картины "От заката до рассвета" Джордж Клуни появился вместе с супругой Амаль Клуни на Венецианском международном кинофестивале в Италии. Свидание пары накануне застали папарацци, возлюбленные выглядели стильно и элегантно.

Как сообщает "Телеграф", Джордж и Амаль Клуни устроили прогулку на лодке по Венеции. После этого звезды последовали на церемонию вручения наград DVF Awards 2023 в рамках 80-го Венецианского международного кинофестиваля, которая состоялась в четверг 31 августа 2023 года.

Так, 62-летний Джордж Клуни предстал в стильном черном костюме. Его супруга, 45-летняя британская юристка ливанского происхождения Амаль (в девичестве Аламуддин) сияла в нежно-розовом платье-комбинации с асимметричным подолом. Дополнили образ миссис Клуни эффектные серьги.

Прогулка пары на лодке. Фото: Getty Images

Джордж и Амаль Клуни в Венеции. Фото: Getty Images

Супругам Клуни папарацци не дают покоя. Фото: Getty Images

Одна из самых красивых звездных пар. Фото: Getty Images

Пара прибыла на Венецианский кинофестиваль. Фото: Getty Images

Напомним, Джордж и Амаль Клуни женаты с 2014 года, 27 сентября они отметят девятую годовщину свадьбы. Пара воспитывает шестилетних близнецов Эллу и Александра. Разница в возрасте между супругами составляет 17 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кадр папарацци попал британский актер Том Хиддлстон. Вместе с невестой, актрисой Зави Эштон, звезда "Локки" посетил театр в Лондоне.