Укр

Годы над ней не властны: 48-летняя "домохозяйка" Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ева Лонгория не стареет Новость обновлена 27 августа 2023, 15:22
Ева Лонгория не стареет. Фото Getty Images

Звезда "Отчаянных домохозяек" надела шикарный наряд, обнажив плечи

Популярная американская актриса Ева Лонгория не устает подчеркивать свою стройность стильными нарядами. Исполнительницы роли Габриэль Солис в "Отчаянных домохозяйках" практически не изменилась со времен выхода сериала, хотя прошло уже 19 лет.

48-летняя Ева Лонгория посетила вечер в честь 5-й годовщины сообщества TIAH (This Is About Humanity). Торжество состоялась в частной резиденции 26 августа 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Так, для мероприятия актриса выбрала стильное платье желтого оттенка, которое обнажает плечи. Крой "рыбка" удачно подчеркнул стройные формы звезды. Дополняют ансамбль серебристые остроносые туфли и украшения – изящное колье на шее, серьги и кольца.

Волосы Лонгории собраны в пучок, а один локон эффектно обрамляет лицо знаменитости. Звезда нанесла нежный оттенок помады на губы и подчеркнула макияжем глаза.

Ева Лонгория
Роскошная Ева Лонгория. Фото: Getty Images
Ева Лонгория
Образ продуман до мелочей. Фото: Getty Images
Ева Лонгория
Платье подчеркнуло стройность актрисы. Фото: Getty Images

Стоит признать, что за последние годы звезда "Отчаянных домохозяек" почти не изменилась. Актриса часто появляется на публике, демонстрируя отменное чувство вкуса и подтянутые формы.

Ева Лонгория, Габби, Отчаянные домохозяйки
Ева Лонгория в роли Габби почти 20 лет назад

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее замечательную форму удается сохранять другой "отчаянной домохозяйке". В 61 год "Бри", Марсия Кросс, удивила фанов помолодевшим видом.

Теги:
#Ева Лонгория #Отчаянные домохозяйки