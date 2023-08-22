Звезду "Лиззи Макгуайер" Хиллари Дафф заметили на улицах Лос-Анджелеса: как сейчас выглядит 35-летняя актриса (фото)

В этот день актриса была в тренажерном зале

Американскую актрису и певицу, звезду сериала "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф сфотографировали на улице в Лос-Анджелесе, Калифорния. 35-летняя Хилари попала на камеру в повседневном виде.

21 августа она вышла на улицу в бежевом облегающем топе с декольте, черных лосинах, светлой короткой куртке и черных кроссовках. В руках певица держала черную сумку на цепочке и термос. Ресурс celebmafia сообщает, что Дафф в этот день посещала тренажерный зал.

На днях актриса призналась, что неожиданно стала центром внимания. Шквал шуток на ее счет от поклонников вызвал получивший имя "Хилари" тропический шторм, который обрушился на Калифорнию. Ее хит 2003 года Come Clean, который достиг 35 места чарта Billboard Hot 100, также снова появился на свет в виде ставших вирусными видео, где Хилари поет: "Пусть падает дождь, я иду".

Хилари Дафф в Лос-Анджелесе. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Даже ее муж, певец Меттью Кома, с которым Хилари расписалась в 2019 году, присоединился к шуткам. Недавно 36-летний парень поделился видео, в котором он с супругой находился дома в кухне. "Привет, я живу в центре урагана "Хилари" уже несколько лет, и я просто хотел показать вам, ребята, что это такое", — сказал музыкант. Затем он перевел камеру на свою жену, которая в ответ выразительно на него глянула.

Популярному американскому сериалу "Лиззи Магуайер" уже больше 20 лет, его первая серия вышла в 2001 году. Эта история о буднях обычной школьницы покорила зрителей. Позже о героине выпустили книгу и фильм, по ее подобию даже делали куклы.

Ранее мы рассказывали, почему звезда 2000-х Бритни Спирс прекратила уколы ботоксом. "Я плакала и спрашивала, когда это пройдет", — рассказала она об ужасном опыте.