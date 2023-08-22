Зірку "Ліззі Макгуайєр" Хіларі Дафф помітили на вулицях Лос-Анджелеса: як зараз виглядає 35-річна актриса (фото)

Цього дня акторка була у тренажерному залі

Американську актрису та співачку, зірку серіалу "Ліззі Магуайєр" Хіларі Дафф сфотографували на вулиці у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. 35-річна Хіларі потрапила на камеру у повсякденному вигляді.

21 серпня вона вийшла на вулицю у бежевому облягаючому топі з декольте, чорних лосинах, світлій короткій куртці та чорних кросівках. У руках співачка тримала чорну сумку на ланцюжку та термос. Ресурс celebmafia повідомляє, що Дафф цього дня відвідувала тренажерну залу.

Днями актриса зізналася, що несподівано стала центром уваги. Шквал жартів на її рахунок від шанувальників викликав тропічний шторм, що отримав ім’я "Хіларі", який обрушився на Каліфорнію. Її хіт 2003 року Come Clean, який досяг 35 місця чарту Billboard Hot 100, також знову з’явився на світ у вигляді вірусних відео, де Хіларі співає: "Нехай падає дощ, я йду".

Хіларі Дафф у Лос-Анджелесі. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Навіть її чоловік, співак Меттью Кома, з яким Хіларі розписалася у 2019 році, приєднався до жартів. Нещодавно 36-річний хлопець поділився відео, в якому він із дружиною знаходився вдома на кухні. "Привіт, я живу в центрі урагану "Хіларі" вже кілька років, і я просто хотів показати вам, хлопці, що це таке", — сказав музикант. Потім він перевів камеру на свою дружину, яка у відповідь виразно на нього глянула.

Популярному американському серіалу "Ліззі Магуайєр" вже понад 20 років, його перша серія вийшла 2001 року. Ця історія про будні звичайної школярки підкорила глядачів. Пізніше про героїню випустили книгу та фільм, за її подобою навіть робили ляльки.

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