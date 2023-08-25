Бри из "Отчаянных домохозяек" не меняется: как сейчас выглядит 61-летняя Марсия Кросс (фото)

Рыжеволосая актриса все также молода и красива

С момента выхода мегапопулярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" прошло почти 20 лет, однако по внешнему виду исполнительниц главных ролей этого и не скажешь. Для них как будто время остановилось, ведь и сейчас они выглядят практически так же, как и во время съемок.

В четверг, 24 августа 2023 года, на одной из улиц Нью-Йорка папарацци "поймали" исполнительницу роли сдержанной Бри Ван де Камп — американскую актрису Марсию Кросс. Сейчас актрисе 61 год, однако глядя на нее этого совсем не кажешь, ведь выглядит она намного моложе.

Марсия Кросс направлялась на съемку программы "CBS Mornings", чтобы обсудить свою новую пьесу. Для выхода в свет знаменитость выбрала длинное оранжевое платье с длинным рукавом с цветочным принтом, которое дополнила высокими замшевыми сапогами коричневого цвета. На лице красовался нежный нюдовый макияж, а свои длинные рыжие волосы она уложила легкими волнами.

61-летняя Марсия Кросс в стильном платье в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Стильное платье подчеркнуло утонченную фигуру Кросс Фото: Getty Images

Актриса была в очень приподнятом настроении Фото: Getty Images

И немного напомним вам, как Кросс выглядела в сериале "Отчаянные домохозяйки".

Марсия Кросс в роли Бри Ван де Камп в сериале Отчаянные домохозяйки

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