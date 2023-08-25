Брі з "Відчайдушних домогосподарок" не змінюється: як зараз виглядає 61-річна Марсія Кросс (фото)

Рудоволоса актриса все ще молода і красива

З моменту виходу мегапопулярного телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" минуло майже 20 років, проте на вигляд виконавиць головних ролей цього і не скажеш. Для них начебто час зупинився, адже і зараз вони виглядають практично так само, як і під час зйомок.

У четвер, 24 серпня 2023 року, на одній із вулиць Нью-Йорка папараці "зловили" виконавицю ролі стриманої Брі Ван де Камп — американську актрису Марсію Кросс. Зараз актрисі 61 рік, проте дивлячись на неї цього зовсім не кажеш, адже вона виглядає набагато молодшою.

Марсія Кросс прямувала на зйомку програми CBS Mornings, щоб обговорити свою нову п’єсу. Для виходу у світ знаменитість вибрала довгу помаранчеву сукню з довгим рукавом з квітковим принтом, яку доповнила високими чоботами замшевими коричневого кольору. На обличчі красувався ніжний нюдовий макіяж, а своє довге руде волосся вона уклала легкими хвилями.

61-річна Марсія Кросс у стильній сукні у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Стильне плаття підкреслило витончену фігуру Кросс Фото: Getty Images

Актриса була у дуже піднесеному настрої Фото: Getty Images

І трохи нагадаємо вам, як Кросс виглядала у серіалі "Відчайдушні домогосподарки".

Марсія Кросс у ролі Брі Ван де Камп у серіалі Відчайдушні домогосподарки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 65-річна Шерон Стоун вражає шанувальників стильним вбранням. Зірка "Основного інстинкту" вміє справляти враження, як і багато років тому.