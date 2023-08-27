Роки над нею влади не мають: 48-річна "домогосподарка" Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою (фото)
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Зірка "Відчайдушних домогосподарок" одягла шикарне вбрання, оголивши плечі
Популярна американська актриса Єва Лонгорія не втомлюється підкреслювати свою стрункість стильним вбранням. Виконавця ролі Габріель Соліс у "Відчайдушних домогосподарках" практично не змінилася з часів виходу серіалу, хоча минуло вже 19 років.
48-річна Єва Лонгорія відвідала вечір на честь 5-ї річниці спільноти TIAH (This Is About Humanity). Урочистість відбулася у приватній резиденції 26 серпня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
Так, для заходу актриса обрала стильну сукню жовтого відтінку, що оголює плечі. Крій "рибка" вдало підкреслив стрункі форми зірки. Доповнюють ансамбль сріблясті гостроносі туфлі та прикраси – витончене кольє на шиї, сережки й каблучки.
Волосся Лонгорії зібрано в пучок, а один локон ефектно обрамляє обличчя знаменитості. Зірка нанесла ніжний відтінок помади на губи та підкреслила макіяжем очі.
Варто визнати, що останніми роками зірка "Відчайдушних домогосподарок" майже не змінилася. Актриса часто з’являється на публіці, демонструючи відмінне почуття смаку та підтягнуті форми.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш чудову форму вдається зберігати іншій "відчайдушній домогосподарці". У 61 рік "Брі", Марсія Крос, здивувала фанів помолоділим виглядом.