Роки над нею влади не мають: 48-річна "домогосподарка" Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою (фото)

Популярна американська актриса Єва Лонгорія не втомлюється підкреслювати свою стрункість стильним вбранням. Виконавця ролі Габріель Соліс у "Відчайдушних домогосподарках" практично не змінилася з часів виходу серіалу, хоча минуло вже 19 років.

48-річна Єва Лонгорія відвідала вечір на честь 5-ї річниці спільноти TIAH (This Is About Humanity). Урочистість відбулася у приватній резиденції 26 серпня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Так, для заходу актриса обрала стильну сукню жовтого відтінку, що оголює плечі. Крій "рибка" вдало підкреслив стрункі форми зірки. Доповнюють ансамбль сріблясті гостроносі туфлі та прикраси – витончене кольє на шиї, сережки й каблучки.

Волосся Лонгорії зібрано в пучок, а один локон ефектно обрамляє обличчя знаменитості. Зірка нанесла ніжний відтінок помади на губи та підкреслила макіяжем очі.

Розкішна Єва Лонгорія. Фото: Getty Images

Образ продуманий до дрібниць. Фото: Getty Images

Сукня підкреслила стрункість актриси. Фото: Getty Images

Варто визнати, що останніми роками зірка "Відчайдушних домогосподарок" майже не змінилася. Актриса часто з’являється на публіці, демонструючи відмінне почуття смаку та підтягнуті форми.

Єва Лонгорія у ролі Габбі майже 20 років тому

