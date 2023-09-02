У сексуальному максі: ангел Victoria’s Secret Барбара Палвін блиснула на кінофестивалі у Венеції (фото)

Модель плюс-сайз пройшлася червоною доріжкою кінофестивалю, засвітивши спокусливі форми

Угорська топ-модель Барбара Палвін, яка у липні цього року зіграла таємне весілля із зіркою серіалу "Зак і Коді" Діланом Спроусом, з’явилася на публіці в приголомшливій сукні "в підлогу". Знаменитість із задоволенням позувала фотографам, які не проґавили шансу зняти її у всіх ракурсах.

Так, 1 вересня Барбара Палвін завітала до світової прем’єри екранізації роману "Бідолахи" на 80-му Венеціанському кінофестивалі в Італії. Супермодель пройшла червоною доріжкою фільму в довгій чорній сукні в підлогу з напіввідкритою спиною, демонструючи сексуальний розріз до стегна. Палвін доповнила образ складною високою зачіскою та елегантними чорними туфельками на високих підборах. З прикрас на ній можна помітити лише обручку.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кар’єра 29-річної топ-моделі "plus size" розпочалася у віці 13 років. Що таке плюс-сайз модель — це дівчата з яскраво вираженою фігурою, зокрема, переходом талія-стегна, і більшими параметрами, ніж 90-60-90 (наближеними до 96-76-106).

2019 року Барбара стала "ангелом" компанії Victoria’s Secret. Найбільш відомих та знаменитих моделей, що представляють продукцію компанії, називають так тому, що на щорічному показі вони з’являються на подіумі з традиційними "крилами" (ангелів, фей, метеликів, птахів).

Довідково: зйомки фентезі-трилера "Бідні-нещасні" (англ. — Poor Things, укр. — Бідолахи), фільму за романом шотландського письменника Аласдера Грея, розпочалися 2021 року в Угорщині. Офіційну прем’єру в США заплановано на грудень 2023 року.

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