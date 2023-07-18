Топ-модель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус таємно зіграли весілля: перші фото

Весілля знаменитостей пройшло у колі рідних та найближчих друзів

У березні поточного року угорська топ-модель Барбара Палвін заручилася зі своїм коханим, зіркою серіалу "Зак і Коді" Діланом Спроусом. А сьогодні, 18 липня, стало відомо, що знаменитості зіграли таємне весілля.

Відповідні фотографії, на яких закохані позують у весільних вбраннях, з’явилися на сторінці Stylistgall у Twitter. Пара пішла під вінець через 5 років стосунків.

Барбара обрала для такої значимої події атласну сукню з корсетом, доповнивши свій образ прозорими рукавичками, фатою з довгим шлейфом та білими закритими туфлями на підборах. Актор Ділан Спроус був у чорному класичному смокінгу та білій сорочці з краваткою. Його брат-близнючок Коул був шафером і супроводжував пару біля вівтаря.

Барбара Палвін та Ділан Спроус одружилися

Згідно з інформацією видання Bors Online, одруження знаменитостей пройшло у церкві неподалік Будапешта. На весіллі були тільки родичі та найближчі друзі пари.

Барбара Палвін та Ділан Спроус зіграли таємне весілля

Зазначимо, що Барбара Палвін та Ділан Спроус зустрічалися з 2018 року. Вони познайомилися на світському заході й через півроку почали близько спілкуватися, але спочатку приховували свої стосунки. В одному з інтерв’ю топ-модель зізналася, що відколи вони почали зустрічатися, вона знала, що хоче вийти заміж за цю людину, але дуже хвилювалася, коли актор робив їй пропозицію руки і серця.

"Телеграф" писав раніше, що відома співачка Аріана Гранде розлучається з чоловіком. Знаменитість вже бачили без обручки і в компанії іншого чоловіка.