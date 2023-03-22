Супермодель Барбара Палвін виходить заміж за зірку фільму "Після"

Пара почала зустрічатися у 2018 році

У Голлівуді намічається нове весілля. Відомий актор, зірка серіалу "Зак і Коді" та фільму "Після", 30-річний Ділан Спроус вирішив зв’язати себе тенетами шлюбу зі своєю коханою — 29-річною угорською топмоделлю Барбарою Палвін. Пара заручилася через 5 років стосунків.

Цією радісною новиною поділився портал Entertainment Tonight. Як повідомляє джерело, пара дуже щаслива, і активно хвалиться обручкою перед знайомими та друзями. А ось на публіку Барбара поки що виходить без кільця.

"Вони дуже люблять один одного і поруч один з одним, але зараз вони навіть щасливіші, ніж зазвичай. Їм не терпиться разом почати цей новий розділ " — повідомляють ЗМІ.

Ділан та Барбара почали зустрічатися у 2018 році, проте до цього модель не відповідала на його повідомлення актора майже 6 місяців. Але, як бачимо, наполегливий Спроус домігся свого і пара незабаром одружиться.

Ми зібрали для вас наймиліші спільні фото Барбари та Ділана. Погодьтеся, дуже мила пара.

Барбара Палвін та Ділан Спроус на початку відносин. 2018 рік Фото: Getty Images

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