Супермодель Барбара Палвін виходить заміж за зірку фільму "Після"
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Пара почала зустрічатися у 2018 році
У Голлівуді намічається нове весілля. Відомий актор, зірка серіалу "Зак і Коді" та фільму "Після", 30-річний Ділан Спроус вирішив зв’язати себе тенетами шлюбу зі своєю коханою — 29-річною угорською топмоделлю Барбарою Палвін. Пара заручилася через 5 років стосунків.
Цією радісною новиною поділився портал Entertainment Tonight. Як повідомляє джерело, пара дуже щаслива, і активно хвалиться обручкою перед знайомими та друзями. А ось на публіку Барбара поки що виходить без кільця.
"Вони дуже люблять один одного і поруч один з одним, але зараз вони навіть щасливіші, ніж зазвичай. Їм не терпиться разом почати цей новий розділ " — повідомляють ЗМІ.
Ділан та Барбара почали зустрічатися у 2018 році, проте до цього модель не відповідала на його повідомлення актора майже 6 місяців. Але, як бачимо, наполегливий Спроус домігся свого і пара незабаром одружиться.
Ми зібрали для вас наймиліші спільні фото Барбари та Ділана. Погодьтеся, дуже мила пара.
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