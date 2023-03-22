Супермодель Барбара Палвин выходит замуж за звезду фильма "После"

Пара начала встречаться в 2018 году

В Голливуде намечается новая свадьба. Известный актер, звезда сериала "Зак и Коди" и фильма "После", 30-летний Дилан Спроус решил связать себя узами брака со своей возлюбленной — 29-летней венгерской топ-моделью Барбарой Палвин. Пара обручилась спустя 5 лет отношений.

Этой радостной новостью поделился портал Entertainment Tonight. Как сообщает источник, пара очень счастлива, и активно хвастается обручальным кольцом перед знакомыми и друзьями. А вот на публику Барбара пока выходит без кольца.

"Они очень любят друг друга и рядом друг с другом, но сейчас они даже счастливее, чем обычно. Им не терпится вместе начать эту новую главу" — сообщают СМИ.

Дилан и Барбара начали встречаться в 2018 году, однако до этого модель не отвечала на его сообщения актера почти 6 месяцев. Но, как мы видим настойчивый Спроус добился своего и пара вскоре поженится.

Мы собрали для вас самые милые совместные фото Барбары и Дилана. Согласитесь, очень милая пара.

Барбара Палвин и Дилан Спроус в начале отношений. 2018 год Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал о романе актрисы Моники Беллуччи и американского режиссера Тима Бёртона. По данным журналистов, знаменитости вместе более четырех месяцев.