Новая звездная пара: что известно о романе Моники Беллуччи и Тима Бёртона

Журналисты сделали совместное фото Беллуччи и Бёртона

В сети появляется информация о том, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встречается с известным американским кинорежиссером Тимом Бёртоном. По данным журналистов, новая звёздная пара вместе около четырех месяцев.

О романе Беллуччи и Бёртона сообщает французское издание Paris Match в среду, 22 февраля. Пару засняли вместе, когда они прогуливались под руку по улице.

По данным французской газеты, отношения актрисы и режиссера завязались на кинофестивале братьев "Люмьер", который проходил в Лионе в конце октября прошлого года. То есть звезды вместе уже около четырех месяцев.

Ни Беллуччи, ни Бёртон публично слухи об их романе не комментировали. Однако оба уже давно одиноки, так что все возможно.

58-летняя Моника Беллучи – звезда фильмов "Дракула", "Малена", "Братья Гримм", "Необратимость". Актриса дважды выходила замуж. Союз с итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо распался быстро. А от 18-летнего брак с французским актером Венсаном Касселям у нее двое дочерей.

Славу 64-летнему Бёртону принесли такие его работы, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная лощина", "Бэтмен", "Алиса в стране чудес". Режиссер 13 лет был женат на известной актрисе Хелена Бонем Картер, в браке родилось двое детей.

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