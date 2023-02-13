Принц Гарри оказался романтиком: Меган Маркл рассказала, как отмечает День святого Валентина

Герцогиня ждет завтра "завтрак в постель, любовную записку или даже просто цветок"

Автор нашумевших мемуаров "Запасной" принц Гарри и его супруга Меган Маркл с нетерпением ждут 14-го февраля, День влюблённых.

Этот день, как призналась герцогиня Сассекская, имеет для супругов особое значение, ведь именно на День Валентина они объявили, что ждут второго ребенка.

Такими "милыми деталями" Меган поделилась в своем лайфстайл-блоге The Tig.

"Если говорить о презентах, то это может быть завтрак в постель, любовная записка или даже просто цветок. Приятно само внимание", — написала Меган.

Сам же Гарри в упомянутой книге рассказал о трогательном презенте от жены. Оказывается, в июне 2021 года после рождения их дочери Лилибет герцогиня посветила мужу любовное стихотворение, от чего он пришел в неописуемый восторг.

Тем более, что праздник одному из претендентов на престол приходилось встречать не только в королевских апартаментах.

Поэтому ждем завтрашней даты, Дня святого Валентина: наверняка Гарри и Мэг смогут чем-то удивить поклонников.

Ранее "Телегараф" писал о том, что принца Гарри и Меган Маркл наверняка пригласят на коронацию папы Карла (Чарльза) III – еще один повод ждать от парочки "сюрпризов" и откровений.