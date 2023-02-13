Принц Гаррі виявився романтиком: Меган Маркл розповіла, як відзначає День святого Валентина

Герцогиня чекає завтра "сніданок у ліжко, любовну записку" чи "навіть просто квітку"

Автор гучних мемуарів "Запасний" принц Гаррі та його дружина Меган Маркл з нетерпінням чекають 14 лютого, Дня закоханих.

Цей день, як зізналася герцогиня Сассекська, має для подружжя особливе значення, адже саме на День Валентина вони оголосили, що чекають на другу дитину.

Такими "милими деталями" Меган поділилася у своєму лайфстайл-блозі The Tig.

"Якщо говорити про презенти, то це може бути сніданок у ліжко, любовна записка або навіть просто квітка. Приємна сама увага", — написала Меган.

Сам же Гаррі у згаданій книзі розповів про зворушливий презент від дружини. Виявляється, у червні 2021 року після народження їхньої доньки Лілібет герцогиня присвятила чоловікові любовний вірш, від чого він був у невимовному захваті.

Тим більше що свято одному з претендентів на престол доводилося зустрічати не лише в королівських апартаментах.

Тому чекаємо завтрашньої дати, Дня святого Валентина: напевно, Гаррі та Мег зможуть чимось здивувати шанувальників.

Раніше "Телегараф" писав про те, що принца Гаррі та Меган Маркл напевно запросять на коронацію тата Карла (Чарльза) III – ще один привід чекати від парочки "сюрпризів" та одкровень.