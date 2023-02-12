Принца Гаррі та Меган Маркл запросять на коронацію Карла III, - ЗМІ

Не виключено, що принц Гаррі зможе помиритись з королівською сім’єю до коронації.

Автора скандальної книги "Запасний" принца Гаррі та його дружину Меган Маркл запросять на коронацію короля Карла III, яка відбудеться цієї весни.

Вони потрапили до списку із двох тисяч імен, повідомляє британське видання Express.co.uk. з посиланням на джерело в Уайтхоллі.

На даний момент йде розробка докладного плану, щоб пара жодним чином не затьмарювала те, що відбувається. Причиною такої підготовки стала книга "Запасний", яку написав принц Гаррі. У ній він невтішно відгукувався про стосунки в королівській сім’ї та у палаці. Організатори коронації повинні переконатись, що церемонія пройде гладко, без драм.

Повідомляється, що братів Вільяма та Гаррі розділять, щоб вони не перетиналися на публіці. Для цього розсадку у Вестмінстерському абатстві продумають таким чином, щоб вони не були поруч.

Запрошення на коронацію будуть надіслані орієнтовно наприкінці лютого, коли буде остаточно затверджено список гостей. Гаррі та Меган зараз включені до списку з двох тисяч осіб, поряд із членами королівської родини, високопосадовцями та світовими лідерами.

Інсайдери розповіли, що для організації буде використано план, придуманий для платинового ювілею королеви Єлизавети II, щоб уникнути незручних зустрічей та спекуляцій на тему примирення Гаррі та Меган із Вільямом та Кейт.

Очікується, що, як і у червні минулого року, вони сядуть у протилежних сторонах. Джерело додало, що такий план розсадження гостей був придуманий покійною королевою, щоб забезпечити перевагу діючим членам королівської родини. Увага буде прикута до вертикальної лінії спадкоємства престолу, пріоритет буде відданий принцу Вільяму, його дружині Кейт, а також їхнім дітям.

Раніше повідомлялося, що британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу у світ його скандальної документалки.