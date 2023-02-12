Принца Гарри и Меган Маркл пригласят на коронацию Карла III - СМИ

Не исключено, что принц Гарри сможет помириться с королевской семьей до коронации

Автора скандальной книги "Запасной" принца Гарри и его супругу Меган Маркл пригласят на коронацию короля Карла III, которая состоится этой весной.

Они попали в список из двух тысяч имен, сообщает британское издание Express.co.uk. со ссылкой на свой источник в Уайтхолле.

В настоящий момент идет разработка подробного плана, чтобы пара никоим образом не затмевала происходящее. Причиной такой подготовки стала книга "Запасной", которую написал принц Гарри. В ней он нелестно отзывался об отношениях в королевской семье и во дворце. Организаторы коронации должны убедиться, что церемония пройдет гладко, без драм.

При этом братьев Уильяма и Гарри разделят, чтобы они не пересекались на публике. Для этого рассадку в Вестминстерском аббатстве продумают таким образом, чтобы они не находились рядом.

Приглашения на коронацию будут разосланы ориентировочно в конце февраля, как будет окончательно утвержден список гостей. Гарри и Меган сейчас включены в список из двух тысяч человек, наряду с членами королевской семьи, высокопоставленными лицами и мировыми лидерами.

Инсайдеры рассказали, что для организации будет использован план, придуманный для платинового юбилея королевы Елизаветы II, чтобы избежать неловких встреч и спекуляций на тему примирения Гарри и Меган с Уильямом и Кейт.

Ожидается, что, как и в июне прошлого года, они сядут в противоположных сторонах. Источник добавил, что такой план рассадки гостей был придуман покойной королевой, чтобы обеспечить преимущество действующим членам королевской семьи. Внимание будет приковано к вертикальной линии престолонаследия, приоритет будет отдан принцу Уильяму, его супруге Кейт, а также их детям.

Ранее сообщалось, что британцы выступили за лишение принца Гарри королевского титула после выхода в свет скандальной документалки.