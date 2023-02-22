Нова зіркова пара: що відомо про роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона

Журналісти зробили спільне фото Беллуччі та Бертона

У мережі з’являється інформація про те, що італійська актриса та модель Моніка Беллуччі зустрічається з відомим американським кінорежисером Тімом Бертоном. За даними журналістів, нова зіркова пара разом близько чотирьох місяців.

Про роман Беллуччі та Бертона повідомляє французьке видання Paris Match у середу, 22 лютого. Пару зафільмували разом, коли вони гуляли під руку вулицею.

За даними французької газети, відносини актриси та режисера зав’язалися на кінофестивалі братів "Люм’єр", який проходив у Ліоні наприкінці жовтня минулого року. Тобто зірки разом уже близько чотирьох місяців.

Ні Беллуччі, ні Бертон публічно чутки про їхній роман не коментували. Однак обидва вже давно самотні, тому все можливо.

58-річна Моніка Беллучі – зірка фільмів "Дракула", "Малена", "Брати Грімм", "Незворотність". Акторка двічі виходила заміж. Союз із італійським фотографом Клаудіо Карлосом Бассо розпався швидко. А від 18-річного шлюбу з французьким актором Венсаном Касселям у неї двоє дочок.

Славу 64-річному Бертону принесли такі його роботи, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна лощина", "Бетмен", "Аліса в країні чудес". Режисер 13 років був одружений з відомою актрисою Хеленою Бонем Картер, у шлюбі народилося двоє дітей.

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