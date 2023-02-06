Переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний зустрічається з 19-річною моделлю (фото)

Новій обраниці бізнесмена всього 19 років

Переможець реаліті-шоу "Холостячка-2", 33-річний Андрій Задворний, який раніше вирішив обірвати стосунки зі Златою Огнєвіч, знайшов нову кохану. Інтригу бізнесмен тримав ще з грудня — тоді він виклав фото з дівчиною у своєму інстаграмі. Однак кадр зроблений зі спини, тож її обличчя ніяк не розгледіти.

Тепер же таємничу завісу підняла сама обраниця Задворного. Нею виявилася 19-річна модель з Чернівців Юлія Поляк, яка виклала у своєму інстаграмі спільні фото з переможцем романтичного реаліті. Зараз пара — у Карпатах, фото зроблені у Драгобраті (це найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат).

Світлини підписані дуже лаконічно: "Кіт" і серденько. Самі є кадри дуже атмосферні — схоже, парочці дійсно добре разом.

Нагадаємо, що Задворний та Огнєвіч після завершення проєкту у 2021 році зустрічалися всього 1,5 місяця. Ініціатором розриву був сам Задворний, який зізнався, що його почуття до співачки в якийсь момент просто зникли. Зірка довго переживала через цю ситуацію, але змогла взяти себе в руки та відновити нормальне життя.

Раніше до холостячки причепився якийсь неадекват. Спершу чоловік просто писав їй гнівні повідомлення, а згодом почав підстерігати Огнєвіч біля дому та погрожував вбивством. Співачка звернулася до поліції, а пізніше навіть розкрила ім’я неадеквата, який псує їй життя вже декілька років.