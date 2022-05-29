"Він — хворий": Злата Огневич розкрила особу чоловіка, який її переслідує

Спочатку чоловік просто писав гнівні повідомлення, а потім почав чатувати артистку біля її будинку.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огневич зізналася, що досі страждає від переслідувань з боку неадекватного чоловіка, який позиціює себе як шанувальник артистки.

На своїй сторінці в Інстаграмі співачка опублікувала скрін листування, на якому видно, що він пише їй. Також на фото видно ім’я кривдника — чоловіка звуть Вадим Лебідь.

"Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює – вимагайте звільнення! Він – хворий!", — додала знаменитість.

Нагадаємо, що переслідування з боку цього неадекватного чоловіка триває вже 3 роки. У січні 2022 року за фактом загроз українській співачці було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – загроза вбивству. Зловмиснику загрожувало до двох років обмеження волі, однак, мабуть, справа не була доведена до кінця.

Також зазначимо, що Огнєвіч раніше вже публікувала відео, на якому видно, як виглядає її переслідувач.

Нагадаємо, що Злата Огневич була головною героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка". У фіналі шоу артистка обрала власника компанії з виробництва дитячих іграшок з Києва Андрія Задворного, проте їхні стосунки не склалися, і пара розлучилася через кілька місяців після закінчення проєкту.