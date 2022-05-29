"Он - больной": Злата Огневич раскрыла личность мужчины, который ее преследует

Сначала мужчина просто писал гневные сообщения, а после начал караулить артистку у ее дома.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич призналась, что до сих пор страдает от преследований со стороны неадекватного мужчины, который позиционирует себя как поклонник артистки.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала скрин переписки, на которой видно, что он пишет ей. Также на фото видно и имя обидчика — мужчину зовут Вадим Лебедь.

"Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения! Он – больной!", — добавила знаменитость.

Напомним, что преследование со стороны этого неадекватного мужчины длится уже 3 года. В январе 2022-го года по факту угроз украинской певице было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Злоумышленнику грозило до двух лет ограничение свободы, однако, видимо, дело не было доведено до конца.

Также отметим, что Огневич ранее уже публиковала видео, на котором видно, как выглядит ее преследователь.

Напомним, что Злата Огневич — была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка". В финале шоу артистка выбрала владельца компании по производству детских игрушек из Киева Андрея Задворного, однако их отношения не сложились, и пара рассталась спустя пару месяцев после окончания проекта.