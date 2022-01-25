Укр

Полиция занялась фанатом, угрожавшим убить Злату Огневич: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Злата Огневич написала заявление в полицию Новость обновлена 25 января 2022, 08:01
Злата Огневич написала заявление в полицию

Мужчине грозит до двух лет ограничение свободы.

Украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", заявила о преследовании ее поклонника и выложила видео, где мужчина угрожает ей физической расправой. Делом заинтересовалась полиция.

Огневич опубликовала видео с угрозами на своей странице в Instagram и отметила, что преследование со стороны неадекватного мужчины длится уже 3 года, и она не может больше молчать. Певица обратилась к обществу с призывом помочь ей.

Вечером в понедельник, 24 января, на инцидент отреагировала полиция Киева. В сообщении правоохранителей говорится, что по факту угрозы украинской певице начато уголовное производство.

Отмечается, что девушка обратилась в Печерское управление полиции с заявлением, в котором сообщила, что долгое время неизвестный мужчина угрожает ей убийством.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Злоумышленнику грозит до двух лет ограничение свободы. Правоохранители изучают все обстоятельства дела и устанавливают личность неизвестного.

Видео 18+. Кадры содержат ненормативную лексику!

Ранее "Телеграф" сообщал, что главным героем нового, двенадцатого сезона проекта "Холостяк" стал успешный бизнесмен из МайамиАлекс Топольский. Как выглядит мужчина и что известно о его жизни – читайте в нашем материале.

Теги:
#Полиция #Видео #Заявление #Фанат #Злата Огневич #Холостячка #Угроза убийством
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