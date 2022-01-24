"Я тебя завалю, н*х": Злату Огневич преследует хамоватый мужчина, певица выложила видео с угрозами

Преследователь подкараулил 35-летнюю артистку, когда та ехала на съемки

Украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич, которая рассказала о своих теперешних отношениях с экс-участниками шоу, поделилась шокирующим видео.

Как известно, 35-летнюю артистку уже не один год преследует ее фанат по имени Вадим Лебедь. В эфире пост-шоу "Холостячка" Огневич призналась, что мужчина делает это уже долгое время, а с выходом реалити он активизировался. В понедельник утром, 24 января, когда певица ехала на съемки, к ней на машине подъехал тот самый преследователь, и Злате удалось заснять его лицо. Не обошлось от угроз в сторону артистки.

"Если я тебя в следующий раз увижу по телевизору, я тебя завалю н"х**", — обратился к звезде мужчина.

"Я больше не могу молчать! В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3-х лет) преследует неадекватный мужчина и никто за это время не смог решить мою проблему", — жалуется Огневич.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

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Певица обратилась к мэру города Киева Виталию Кличко и правоохранительным службам, чтобы хоть кто-то смог ее защитить в этой ситуации. "На моем месте может быть ваша дочь, жена, любимая девушка, мама, ваш близкий человек", — заявляет Злата.

Мужчина, который более 3 лет преследует и угрожает певице Злате Огневич

Напомним, что за сердце Златы Огневич в проекте "Холостячка-2" боролись 25 участников. Среди них: мастер спорта по плаванью, тренер Игорь Присяжнюк, владелец двух IT-компаний Евгений Селютин, каскадер Павел Богда, владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий, Богдан Коломейко и Васко Младенов, начальник патрульной полиции Александр Борзенко, Влад Ясько, Винченцо Дулепа, стоматолог Роман Васильев, Олег Плахотнюк, фридайвер Андрей Хветкевичем, психолог Роман Свечкоренко.

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