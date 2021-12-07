МакSим и Навальный популярнее Златы Огневич и Джо Байдена: кого чаще всего гуглили украинцы

В 2021 году украинцев больше всего интересовал боксер Александр Усик и похороны принца Филлипа.

Каждый год, в декабре, Google подводит итоги года, публикуя итоговый рейтинг популярнейших запросов пользователей поисковика в Украине.

Об этом сообщается в официальном блоге – Google Украина.

Кого чаще всего искали украинцы в Google

Лидером украинского поиска стал известный боксер Александр Усик, который в сентябре 2021 года получил титул чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, победив Энтони Джошуа. Второй в рейтинге — Алексей Навальный, который отбывает срок в тюрьме за дело "Ив Роше", и замыкает тройку "лидеров" российская певица МакSим, которая едва не умерла в больнице от коронавируса.

Отметим, что также в десятку попали порноактриса Адель Асанти, которая принимала участие в проекте "Холостяк", и главная героиня второго сезона "Холостячки" певица Злата Огневич.

Самые популярные персоны в Украине в 2021 году:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергей Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Увы, 2021 год принес много потерь, большая часть из которых была из-за коронавируса и его последствий. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о супруге королевы Елизаветы II — принце Филиппе, который скончался в апреле 2021 года, не дожив до 100-летия два месяца. Также украинцев интересовала смерть Владимира Меньшова, жизнь которого оборвалась из-за коронавируса, и французского актера Жана-Поля Бельмондо, умершего на 89-м году жизни.

Отметим, что украинцев больше интересовали иностранные персоны, особенно россияне.

Потери 2021 года:

Ранее, "Телеграф" писал, что Google опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, сериалов и шоу среди украинских пользователей.