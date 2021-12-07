МакSим и Навальный популярнее Златы Огневич и Джо Байдена: кого чаще всего гуглили украинцы
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В 2021 году украинцев больше всего интересовал боксер Александр Усик и похороны принца Филлипа.
Каждый год, в декабре, Google подводит итоги года, публикуя итоговый рейтинг популярнейших запросов пользователей поисковика в Украине.
Об этом сообщается в официальном блоге – Google Украина.
Кого чаще всего искали украинцы в Google
Лидером украинского поиска стал известный боксер Александр Усик, который в сентябре 2021 года получил титул чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, победив Энтони Джошуа. Второй в рейтинге — Алексей Навальный, который отбывает срок в тюрьме за дело "Ив Роше", и замыкает тройку "лидеров" российская певица МакSим, которая едва не умерла в больнице от коронавируса.
Отметим, что также в десятку попали порноактриса Адель Асанти, которая принимала участие в проекте "Холостяк", и главная героиня второго сезона "Холостячки" певица Злата Огневич.
Самые популярные персоны в Украине в 2021 году:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Увы, 2021 год принес много потерь, большая часть из которых была из-за коронавируса и его последствий. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о супруге королевы Елизаветы II — принце Филиппе, который скончался в апреле 2021 года, не дожив до 100-летия два месяца. Также украинцев интересовала смерть Владимира Меньшова, жизнь которого оборвалась из-за коронавируса, и французского актера Жана-Поля Бельмондо, умершего на 89-м году жизни.
Отметим, что украинцев больше интересовали иностранные персоны, особенно россияне.
Потери 2021 года:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Ранее, "Телеграф" писал, что Google опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, сериалов и шоу среди украинских пользователей.
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