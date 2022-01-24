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"Я тебе завалю, н*х": Злату Огнєвіч переслідує хамуватий чоловік, співачка виклала відео з погрозами

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Співачка звертається за допомогою до правоохоронних органів та юристів Новина оновлена 24 січня 2022, 11:01
Співачка звертається за допомогою до правоохоронних органів та юристів

Переслідувач підстеріг 35-річну артистку, коли та їхала на зйомки

Українська співачка та головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка розповіла про свої теперішні стосунки з екс-учасниками шоу, поділилася шокуючим відео.

Як відомо, 35-річну артистку вже не один рік переслідує її шанувальник на ім'я Вадим Лебедь. В ефірі пост-шоу "Холостячка" Огнєвіч зізналася, що чоловік робить це вже довгий час, а з виходом реаліті він активізувався. У понеділок вранці, 24 січня, коли співачка їхала на зйомки, до неї машиною під’їхав той самий переслідувач, і Златі вдалося зняти його обличчя. Не обійшлося від погроз убік артистки.

"Якщо я тебе наступного разу побачу по телевізору, я тебе завалю н"х**", — звернувся до зірки чоловік.

"Я більше не можу мовчати! У цій ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему", — бідкається Огнєвіч.

Увага! Відео містить ненормативну лексику (18+)

Співачка звернулася до мера міста Києва Віталія Кличка та правоохоронних служб, щоб хоч хтось зміг її захистити у цій ситуації. "На моєму місці може бути ваша дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваша близька людина", — заявляє Злата.

Чоловік, який понад 3 роки переслідує та загрожує співачці Златі Огнєвіч
Чоловік, який понад 3 роки переслідує та загрожує співачці Златі Огнєвіч

Нагадаємо, що за серце Злати Огнєвіч в проєкті "Холостячка-2" боролися 25 учасників. Серед них: майстер спорту з плавання, тренер Ігор Присяжнюк, власник двох IT-компаній Євген Селютін, каскадер Павло Богда, власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький, Богдан Коломейко та Васко Младенов, начальник патрульної поліції Олександр Борзенко, Влад Ясько, Вінченцо Дулепа, стоматолог Роман Васильєв, Олег Плахотнюк, фрідайвер Андрій Хветкевич, психолог Роман Свечкоренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст "Мінаю" Євген Селезньов, який нещодавно забив свій перший гол за клуб, погрожував журналісту Андрію Сеньківу.

Теги:
#Злата Огневич #Переслідування
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